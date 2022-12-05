Страны ОПЕК+ сохранили ограничения на добычу нефти

Министры стран ОПЕК+ оставили в силе введенные в октябре квоты на добычу нефти в свете вступления в силу потолка цен на российское сырье.

Государства-участники Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) вместе с партнерами договорились не изменять меры по сокращению добычи нефти, которые были согласованы ими в начале октября. О решении, принятом на прошедшей в воскресенье, 4 декабря, видеоконференции министров стран-членов ОПЕК+, сообщается в итоговом коммюнике мероприятия.

Согласно тексту заявления, государства, среди которых такие крупные добытчики нефти как Саудовская Аравия, РФ, ОАЭ и Ирак, подтвердили приверженность курсу на сокращение добычи топлива - с ноября 23 страны-члена ОПЕК+ снизили уровень добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки.

Ограничения планируют сохранить как минимум до конца 2023 года. В коммюнике ОПЕК+ указывается, что следующее совещание министров стран-участниц организации состоится 4 июня, но министерский мониторинговый комитет может "в любое время" созвать представителей государств, чтобы "реагировать на изменения рынка, если это необходимо".

Ограничения ОПЕК+ на фоне потолка цен на нефть из РФ

Конференция министров стран ОПЕК+ была запланирована еще в октябре, по итогам собрания, на котором организация решила ввести квоты на добычу нефти. Однако мероприятие прошло на фоне установления странами "большой семерки" потолка цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне в 60 долларов за баррель. Санкции были введены в качестве реакции на продолжающееся военное вторжение России в Украину, причем украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал потолок цен на российскую нефть как недостаточно низкий.

Штрафная мера G7 вступает в силу с 5 декабря и должна затруднить для России процесс продажи топлива. В то же время Кремль пригрозил прекратить поставки нефти в страны, которые поддержат введение ценового потолка.

Квоты ОПЕК+ вызвали недовольство США

Президент США Джо Байден называл принятое в октябре решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти "разочарованием". По данным СМИ, для американского лидера стало неприятным одобрение ограничений со стороны Саудовской Аравии, которая является одним из главных добытчиков нефти в мире и при этом считается традиционным союзником США.

11 октября Белый дом объявил, что Байден добивается пересмотра отношений с ближневосточным партнером. А сам президент в эфире CNN указал, что не будет говорить, какие шаги намерен предпринять, но пообещал, что "последствия будут".

Решение ОПЕК+ ограничить добычу топлива "продиктовано исключительно рыночными соображениями", поясняли в организации. По мнению экспертов, эти сокращения должны увеличить цены на нефть на мировых рынках. При этом исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол ранее раскритиковал позицию картеля, указав, что оно вызывает инфляцию и особенно негативно влияет на экономику развивающихся стран.

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