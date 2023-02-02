Европарламент - за санкции против "Лукойла" и "Росатома"

Перед саммитом ЕС-Украина Европарламент принял резолюцию с призывом расширить санкции против РФ, усилить военную поддержку Украины и способствовать началу переговоров о ее вступлении в ЕС.

Европейский парламент накануне саммита ЕС - Украина, намеченного на 3 февраля в Киеве, принял резолюцию, в которой изложил ожидания от этой встречи в верхах. Текст документа был принят в четверг, 2 февраля, голосами 489 депутатов против 36, еще 49 парламентариев воздержались.

Парламент ЕС настаивает на скорейшем принятии десятого пакета санкций против России и на расширении санкционных списков. В частности, на включение в них таких компаний, как "Лукойл" и "Росатом", которые по-прежнему присутствуют на рынке Евросоюза. Должностные лица, причастные к широкому спектру незаконных действий, включая депортации и проведение псевдореферендумов на оккупированной территории Украины, тоже должны быть подвергнуты санкциям, считают евродепутаты.

Они вновь призвали ввести немедленное и полное эмбарго на ископаемое топливо и уран из России, а также полностью отказаться от газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в Балтийском море.

Работать над началом переговоров о членстве Украины в ЕС

Европейский Союз должен "работать над началом переговоров о вступлении" Украины в ЕС и "поддерживать дорожную карту следующих шагов для присоединения Украины к единому рынку ЕС", говорится в резолюции. Депутаты Европарламента подчеркнули, что вступление в Европейский Союз - это процесс, который основан на заслугах и включает в себя соблюдение необходимых процедур, условий и проведение реформ.

В связи с этим они призвали украинские власти как можно скорее осуществить реформы, необходимые для того, чтобы страна полностью соответствовала критериям членства в ЕС.

Усилить поддержку Украины

Европарламент также призвал государства Евросоюза расширить и ускорить военную помощь Украине, в частности предоставление оружия, а также политическую, экономическую, инфраструктурную, финансовую и гуманитарную поддержку этой страны.

Участников предстоящего саммита в Киеве евродепутаты попросили уделить первоочередное внимание пакету мер восстановления Украины. Этот пакет должен быть направлен на оказание помощи и реконструкцию в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Поддержка также поможет стимулировать экономический рост в Украине после войны, подчеркивают парламентарии.

В резолюции повторяется призыв Европарламента использовать замороженные активы Центрального банка России и российских олигархов для финансирования восстановления Украины.

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