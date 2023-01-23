В МИД Украины призвали к десятому пакету санкций ЕС по РФ

На 334-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 23 января (время московское).

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Молдова объявила о проведении тактических военных учений в период с 24 января по 4 февраля. В заявлении министерства обороны страны указывается, что их цель - "оценить возможности и практические навыки всех военнослужащих - и срочников, и контрактников".

Маневры "проводятся в соответствии с планом подготовки молдавской армии на 2023 год и не имеют отношения к ситуации безопасности в регионе", отмечается также в документе.

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Польша и Великобритания уже ведут подготовку украинских танковых экипажей в преддверии весеннего наступления. Однако они смогут вступить в бой, лишь когда почва станет более твердой, ведь британский танк Challenger 2 весит 70 тонн. Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на бывшего высокопоставленного офицера разведки и службы безопасности Филиппа Ингрэма.

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Руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию ФРГ, представило позиционный документ о развороте во внешнеполитической стратегии и отношениях с Россией. Германия слишком долго руководствовалась "политикой кооперации" с РФ, но война, развязанная этой страной против Украины, означает, что Европа должна заботиться о своей безопасности от России, заявил сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil). Раньше считалось, что мир в Европе может быть обеспечен только вместе с Россией, но не без нее, однако теперь это невозможно до тех пор, пока Россия не изменится, подчеркнул он.

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По данным РБК, министр обороны РФ Сергей Шойгу сменил командующих двух военных округов - Западного и Южного. Генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ, генерал-лейтенант Евгений Никифоров - Западный военный округ, сообщило издание со ссылкой на два информированных источника, один из которых близок к Минобороны.

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле ВСУ села Волфино Глушковского района. "Зафиксировано 6 прилетов. В результате обстрела повреждены линии электропередач. Обесточено несколько населённых пунктов района: села Волфино и Попово-Лежачи, поселки Теткино и Краснооктябрьский. Бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрела: электроснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки", - написал он в Telegram .

Генштаб ВСУ: С начала января значительно возросло число раненых россиян

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По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки россияне нанесли 4 ракетных удара по населенным пунктам Украины, при этом две ракеты были уничтожены украинской ПВО. Кроме того, ВС РФ совершили 18 авиационных ударов 24 обстрела из реактивных систем залпового огня, указывается в вечерней оперативной сводке в Facebook . В свою очередь украинская авиация за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Кроме того, украинские силы сбили 2 вражеских самолета Су-25, вертолет Ка-52, беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, сообщается далее.

"С начала января этого года значительно увеличилось количество раненых военнослужащих противника на временно оккупированной части Херсонской области. Местные больницы переполнены. Все тяжелые раненые концентрируются по медицинским учреждениям региона. Только небольшое количество отправляют в временно оккупированный Крым для дальнейшего лечения", - отмечается в сводке.

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За минувшие сутки ВС РФ наносили удары по Купянскому, Харьковскому, Богодуховскому и Чугуевскому районам Харьковской области. При этом произошло попадание в жилой дом, был ранен мужчина, погибла пожилая женщина, сообщает глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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За день 23 января подразделения зенитных ракетных войск ВСУ уничтожили два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59, а также беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10", сообщает пресс-служба ВВС Украины в Telegram.

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На фоне скандала, вызванного сообщениями СМИ о закупке Минобороны Украины продуктов питания для военнослужащих по завышенным ценам, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проверяют информацию по закупкам на сумму более чем в 13 млрд гривен, сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook .

Отмечается, что уголовное производство в рамках этого дела было начато ведомствами "еще до публикаций в медиа".

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Суд в Украине вынес первый приговор в связи организацией псевдореферендумов о присоединении к РФ находящихся в оккупации территорий страны. Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ), жительницу поселка Новоалександровка Бериславского района Херсонской области, ставшую членом "избиркома", на основании собранных СБУ доказательств вины по статье о коллаборационной деятельности приговорили к пяти годам тюремного заключения с лишением права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на 10 лет.

Reuters: В ЕС одобрен новый транш военной помощи Украине

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Совет министров иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе одобрил новый транш военной помощи Украине в размере 500 млн евро через Европейский фонд мира, передает агентство Reuters со ссылкой на несколько дипломатических источников. Официальное решение последует позднее, пояснил в преддверии заседания Совета ЕС глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он и ряд министров стран Евросоюза ожидали, что 23 января будет достигнут политический консенсус в этом вопросе. Венгрия, как и обещал глава ее МИД, не стала блокировать эту помощь.

Латвия понижает уровень дипотношений с Россией

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"Из-за продолжающейся жестокой агрессии России против Украины и в знак солидарности с Эстонией" с 24 февраля Латвия понижает уровень дипломатических отношений с Россией, заявил в Twitter глава МИД страны Эдгар Ринкевич.

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Габриэлюс Ландсбергис Фото: Janine Schmitz/photothek/picture alliance

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис косвенно обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в том, что тот боится поставить Россию на грань поражения в войне против Украины, передало агентство dpa. "Думаю, самое важное, что мы должны обсудить, это - (проблему. - Ред.) страха", - сказал Ландсбергис в Брюсселе. "Мы должны преодолеть страх того, что над Россией будет одержана победа", - отметил министр, добавив, что речь идет о дополнительных санкциях в отношении РФ и военной помощи Украине. "Нас сдерживает страх перед тем, что произойдет, если Россия проиграет эту войну", - подчеркнул он. Если это условие будет принято, то на все остальные вопросы "можно будет ответить гораздо проще", указал Ландсбергис.

"Тогда мы сможем поставить все оружие, необходимое Украине, и мы сможем ввести санкции против России таким образом, чтобы затруднить ее способность вести войну, и тогда мы сможем помочь Украине вернуть все ее территории", - подчеркнул глава МИД Литвы. Говоря о поставках Киеву основных танков Ландсбергис заявил, что хотел бы избежать необходимости ждать, но это невозможно. Он выразил надежду, что дискуссии в рамках Совета министров иностранных дел ЕС окажутся продуктивными.

Глава МИД Украины призвал ЕС оперативно принять десятый пакет санкций против РФ

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Дмитрий Кулеба (фото из архива) Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Десятый санкционный пакет ЕС должен быть принят как можно быстрее и повысить давление на РФ, в частности, посредством мощных санкций в отношении российской индустрии по производству ракет и беспилотников, а также путем закрытия любых возможностей обхода уже введенных ограничений. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он выступил онлайн перед Советом министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

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На Донецком направлении штурмовые отряды РФ получают огневую поддержку оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа. Это следует из ежедневной сводке Минобороны РФ. По его утверждению, ВС РФ заняли населенный пункт Краснополье в Донецкой области.

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Российские силы продолжают находиться в оперативном тупике и нести большие потери в Украине, а приоритеты, озвученные командyющим Oбъединенной грyппировкой вoйск Валерием Герасимовым, лишь усилят опасения многих скептиков в российском обществе. Такие оценки приводит британская разведка. Наряду с министром обороны РФ Сергеем Шойгу - Герасимова все чаще воспринимают как человека, не имеющего отношения к делу и сосредоточенного на презентации, а не на сути, говорится в ежедневной сводке Минобороны Великобритании.

По его данным, последние действия Герасимова направлены на улучшение повседневной дисциплины войск. По его приказу, в частности, командование на местах должно тщательнее следить за ношением неуставной одежды, поездками военных на гражданских автомобилях, использованием мобильных телефонов и нестандартными прическами, отмечается в сводке. Меры были встречены скептическими отзывами, особенно - попытки "улучшить качество бритья военнослужащих", констатируют в британской разведке. Представители сепаратистской "ДНР" назвали расстановку приоритетов Герасимовым "фарсом", который помешает "процессу уничтожения врага", а основатель частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин заявил, что "война - время активных и мужественных, а не чисто выбритых", говорится далее в сводке.

Руководитель офиса Зеленского: Украине нужны несколько сотен танков

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Украине нужны танки, но не 10-20, а "несколько сотен". Об этом написал в Telegram руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, цель Киева - возвращение к границам 1991 года. "Общая цель демократии в борьбе с автократией - обеспечение стабильного развития и понятного мирового порядка. Без победы Украины не будет ничего из этого", - отметил он, добавив, что речь идет не только об украинском фронте, но и о фронте цивилизации "против отсталости и варварства из болот".

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Урмас Рейнсалу (фото из архива) Фото: GINTS IVUSKANS/AFP/Getty Images

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что посол РФ в этой стране Владимир Липаев, назначенный на этот пост 15 декабря 2021 года приказом российского президента Владимира Путина, должен будет покинуть Таллинн 7 февраля. Решение принято в соответствии с "принципом паритета". Ранее в МИД РФ заявили, что послу Эстонии Маргусу Лайдре предписано покинуть РФ 7 февраля. Россия понижает уровень дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах.

Юрист: Экс-командир отделения ЧВК Вагнера Медведев задержан в Норвегии

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В Норвегии задержан экс-командир отделения частной военной компании (ЧВК) Вагнера Андрей Медведев, который в ночь на 13 января бежал из России в эту страну, где попросил политического убежища и дал показания против основателя ЧВК Евгения Пригожина и самой наемнической организации. Об этом агентству Reuters сообщила юрист, работающая на полицию Норвегии, Лине Исаксен. "Он задержан... и мы рассматриваем вопрос о том, чтобы запросить суд об интернировании", - подчеркнула она, не приведя дополнительных деталей. Адвокат Медведева пока не прокомментировал ситуацию. Говоря о предположении, что за время наемничества Медведев успел стать военным преступником, основатель Gulagu.net Владимир Осечкин ранее в беседе с DW подчеркнул: "Как люди цивилизованные - мы не можем без решения суда и трибунала называть человека военным преступником".

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Правительство Германии пока не получало запросов от союзников Киева относительно разрешения поставок немецких боевых танков Leopard Украине, заявил представитель кабмина ФРГ. "Для этого существуют соответствующие процедуры", - отметил он на пресс-конференции в Берлине. Любая подобная просьба будет рассмотрена оперативно и внимательно, добавил он.

Польша обратится к правительству Германии по поводу поставок танков Leopard 2 Украине

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Польша обратится к правительству Германии с просьбой дать зеленый свет поставке Варшавой Украине основных боевых танков Leopard немецкого производства. Об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий в Познани. "Мы подадим заявку на получение такого разрешения, но это - второстепенный вопрос", - отметил Моравецкий, добавив, что даже если Польша в итоге не получит одобрения Берлина, она будет действовать в рамках небольшой коалиции.

"Если немцы не входят в эту коалицию, то мы все равно вместе с другими перебросим наши танки в Украину", - пообещал Моравецкий. Ранее, 22 января, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в интервью французской телекомпании LCI заявила, что правительство Германии не будет препятствовать поставке немецких танков Leopard 2 из Польши в Украину. "Нас пока не спрашивали, и если нас спросят, мы не будем стоять на пути", - отметила глава МИД ФРГ. "Мы знаем, насколько важны эти танки и поэтому сейчас обсуждаем это с нашими партнерами. Мы должны сделать все для спасения жизней людей и освобождения украинской территории", - добавила Бербок.

Хроника событий 23 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 22 января 14.00 - 23.59 >>>

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