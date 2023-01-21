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Немецкие танки Leopard 1Фото: Constanze Emde/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Страны Балтии призвали ФРГ срочно поставить Киеву Leopard 2

Евгений Жуков
3 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Путина. DW следит за событиями 21 января.

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На 332-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 21 января (время московское).

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Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть с территории России в Сумскую область Украины, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. "Вчера, около 5 часов утра, группа из 6 человек пыталась двигаться с территории РФ к Юнаковской общине", - написал он в Telegram, добавив, что диверсанты убежали после того, как украинские военные открыли по ним огонь.

Страны Балтии призвали ФРГ срочно поставить Киеву Leopard 2

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Министры иностранных дел государств Балтии призвали власти Германии немедленно предоставить Украине танки Leopard 2. "Мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, призываем Германию немедленно предоставить Украине танки Leopard, - написал в Twitter глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. - Это необходимо, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе". По словам Рейнсалу, на Германии как ведущей европейской державе лежит особая ответственность в этом вопросе.

Хроника событий 21 января 00.00 - 13.59 >>>

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