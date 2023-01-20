Разведка ФРГ обеспокоена высокими потерями ВСУ в Бахмуте

На 331-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий пятницы, 20 января (время московское).

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Российские войска обстреляли два населенных пункта в Херсонской области, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. В результате артиллерийского удара по поселку Антоновка ранение получил 15-летний мальчик. В селе Новодмитровка пострадал один человек - ему оторвало ногу.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал объявление о новых поставках западными странами оружия в Украину и заявил, что ожидает дальнейшего развития дискуссии о возможной передаче немецких танков Leopard 2. Столтенберг подчеркнул, что Украина получает сотни новых бронированных машин, боевых машин пехоты и танков, что "не только позволит украинцам защитить себя от новых наступлений России, но и начать свои собственные наступления, чтобы вернуть свою территорию".

На вопрос, не наносит ли Германия ущерб единству Европы из-за того, что не дает согласия на поставку немецких танков Leopard 2, Столтенберг ответил, что "консультации будут продолжены". При этом генсек НАТО назвал ФРГ одной из стран, которая оказала Украине самую значительную поддержку с начала войны. "Артиллерия, боеприпасы, системы ПВО, а теперь и бронетранспортеры Marder. Германия действительно является лидером в поддержке Украины во многих-многих областях", - сказал он.

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Из фонда ЕС планируется выделить еще 500 млн евро на поставку вооружений Украине, пишет агентство dpa со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС. По его словам, соглашение может быть достигнуто на грядущей встрече министров иностранных дел в Брюсселе 23 января.

Такое же финансирование из Европейского фонда мира страны ЕС одобряли уже шесть раз, в общей сложности оно составило 3 млрд евро. Объем фонда - семь миллиардов евро, а к 2027 году он может быть увеличен еще на 3,5 млрд евро, пишет dpa. Примерно четверть объема фонда финансируется Германией.

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На совете министров иностранных дел стран Евросоюза 23 января будут обсуждать мирный план из 10 пунктов, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент DW со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС. По его словам, главы МИД стран ЕС обсудят эту тему впервые.

Разведка ФРГ обеспокоена высокими потерями ВСУ в Бахмуте

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Федеральная разведывательная служба Германии (BND) в закрытом докладе для экспертов бундестага по вопросам политики безопасности сообщила о значительных потерях, которые несут ВСУ в боях за Бахмут, пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на источники. По данным немецкой разведки, украинская армия ежедневно теряет в боях за город трехзначное число солдат.

При этом в BND предупредили, что взятие Бахмута Россией будет иметь серьезные последствия, поскольку позволит вооруженным силам РФ продвинуться дальше вглубь Украины. В докладе разведка отметила, что российские силы действуют под Бахмутом "с беспощадной жестокостью", "бросают солдат вперед, как пушечное мясо", а "высокие потери в собственных рядах, видимо, не влияют на тактику ведения боя".

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Решение по поставкам Украине основного танка Leopard пока не принято, заявил журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius). По его словам, сегодня утром он отдал приказ министерству провести ревизию парка танков Leopard. Речь идет о машинах, стоящих на вооружении бундесвера и находящихся в производстве. Необходимо выяснить количество танков, а также их совместимость с боевыми машинами партнеров. "Мы пока не можем сказать, в какой момент будет принято решение по поставкам танков Leopard, но оно может быть принято быстро, если будет достигнуто соглашение с союзниками", - уточнил Писториус.

Фотографии ЗРПК "Панцирь-С1" на крыше здания Минобороны в Москве

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Прокремлевские Telegram-каналы в последние дни начали публиковать фотографии зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", которые якобы устанавливают на административных зданиях в Москве, в том числе на здании Минобороны на Фрунзенской набережной и на крыше "административного здания в Тетеринском переулке".

"Еще один ЗРПК "Панцирь-С1" появился также на главном здании Министерства обороны в Москве. Подобные мероприятия по размещению систем ПВО в городской черте столицы не проводились бы просто так, скорее всего военные опасаются возможного удара", - написал канал "Военный осведомитель", поддерживающий российское вторжение в Украину.

На самом деле силуэты, напоминающие "Панцирь-С1", видны на фотографиях здания Минобороны как минимум с декабря. Их можно увидеть на публикациях в соцсетях от 26 декабря и на фотографиях "Коммерсанта" от того же числа. На более ранних кадрах в фотобанке РИА "Новости" от сентября прошлого года установки на крыше нет.

Кроме того, в Telegram-каналах в течение недели публиковали фотографии комплексов ЗРК С-400 возле нацпарка "Лосиный остров" и на опытных полях Тимирязевской академии.

В Кремле вопросы о комплексах переадресовали в Минобороны. "Здесь я хочу вас полностью переадресовать все-таки в наше министерство обороны. Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Минобороны РФ и власти Москвы пока никак не комментируют эти сообщения.

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Министр обороны Украины Алексей Резников назвал вооружения, которые Украина хотела бы по итогам встречи в Рамштайне получить от западных партнеров в первую очередь. "Больше систем ПВО; оружие для наступательных операций (танки, гаубицы, боеприпасы); систематическая поставка боеприпасов +сервис и ремонт вооружений и техники", - написал Резников в микроблоге Twitter.

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В Кремле не смогли ответить на вопрос, продолжается ли в России действие указа Путина о мобилизации. Ранее депутат псковского областного собрания Артур Гайдук на свой запрос в администрацию президента получил ответ, в котором было написано, что "действие президентского указа о частичной мобилизации продолжается".

"Мне нужно уточнить будет. Думаю, что скорее всего, это такая юридическая особенность. Не готов сейчас точно вам ответить. Уточню и тогда проясню ситуацию. Но здесь все-таки главное: я еще раз призываю ориентироваться на соответствующее заявление президента Путина", - ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на просьбу объяснить, что значит фраза "действие указа продолжается".

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Правительство Германии опровергло появившуюся в газетах Bild и Süddeutsche Zeitung информацию о том, что поставки Украине немецких танков Leopard 2 зависят от передачи Киеву танков Abrams из США. "Никогда не было связи или требования, согласно которому одно должно произойти, чтобы могло произойти другое. Мне трудно представить, чтобы канцлер Германии диктовал какие-либо условия или выдвигал требования американскому президенту", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

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Словакия и Чехия поддерживают предложения поставить Украине немецкие боевые танки Leopard 2, пишет газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на источники в дипломатических кругах. В рамках так называемого кругового обмена обе страны уже передали Киеву десятки собственных танков советского производства. Взамен Германия предоставила им танки Leopard 2A4, первые - в декабре прошлого года. Теперь Словакия и Чехия обдумывают возможность отказа от дальнейших поставок немецких танков, чтобы вместо этого отправить их непосредственно Украине, сообщило издание.

Хроника событий 20 января 0.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 19 января 14.00 - 23.59 >>>

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