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Министр обороны Германии Борис Писториус (в центре)
Министр обороны Германии Борис Писториус (в центре)Фото: Wolfgang Rattay/REUTERS
КонфликтыГермания

Решение по танкам Leopard пока не принято

Виталий Кропман
9 мин. назад

Вопрос о поставках танков Leopard обсуждался на встрече в "формате Рамштайн". У него есть как сторонники, так и противники

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Решение по поставкам Украине основного танкаLeopard пока не принято. Об этом в пятницу, 20 января, заявил журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) в рамках продолжающейся на американской базе Рамштайн встречи участников Контактной группы по обороне Украины - уже восьмой по счету. По словам министра, этот вопрос обсуждался: у него есть как сторонники, так и противники.

По словам главы военного ведомства ФРГ, сегодня утром он отдал приказ министерству провести ревизию парка танков Leopard. Речь идет о машинах, стоящих на вооружении бундесвера и находящихся в производстве. Необходимо выяснить количество танков, а также их совместимость с боевыми машинами партнеров. "Мы пока не можем сказать, в какой момент будет принято решение по поставкам танков Leopard, но оно может быть принято быстро, если будет достигнуто соглашение с союзниками, уточнил Писториус.

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