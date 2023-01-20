Украина просит Германию создать "мощную танковую коалицию"

По словам замглавы украинского МИДа, Германия как страна-производитель должна не только одобрить экспорт танков Leopard другими государствами, но и сама поставлять их Киеву.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал правительство Германии создать "мощную танковую коалицию" в поддержку Киева. "Украинцы ожидают от саммита в Рамштайне реального прорыва в поставках новейших систем вооружения", - заявил Мельник в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опубликованном в пятницу, 20 января.

"Самой большой просьбой к "светофорному" правительству на встрече в Рамштайне было бы, чтобы Германия не только прекратила свою странную блокаду вопроса о танках Leopard, но и продемонстрировала истинное лидерство и сформировала мощную танковую коалицию для Украины", - сказал он. С инициативой создания такого "танкового альянса" Мельник уже выступал в октябре, когда покидал должность украинского посла в ФРГ.

Киев возлагает надежды на нового министра обороны ФРГ

По словам замглавы украинского МИДа, Германия как страна-производитель должна не только одобрить экспорт танков Leopard другими государствами, такими как Финляндия и Польша, но и сама поставлять их Украине. Мельник также дал понять, что правительство в Киеве возлагает большие надежды на нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса (Boris Pistorius). От него ожидают значительного расширения военной помощи Украине со стороны Германии, отметил он.

Накануне Писториус подтвердил готовность Германии оказывать поддержку Украине, подчеркнув, что Берлин стоит плечом к плечу со своими союзниками. "Вместе с нашими партнерами мы продолжим поддерживать Украину в ее борьбе за свободу и территориальную независимость и суверенитет", - заявил он в Берлине перед встречей с американским коллегой по должности Ллойдом Остином. При этом он не затронул тему поставок Киеву боевых танков Leopard.

Главком НАТО в Европе: Важен баланс систем вооружений

Между тем американский генерал Кристофер Каволи, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, считает, что при обсуждении военной помощи Украине не нужно зацикливаться на каком-то одном типе оружия. "Не существует конкретной системы вооружений, которая бы волшебным образом решила все проблемы. В этом вопросе важен баланс всех систем", - сказал он после заседания военного комитета НАТО.

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр в свою очередь подчеркнул, что Киеву "необходимы любые виды вооружений". Однако, по его словам, "Россия воюет, используя танки, поэтому Украине они тоже нужны".

На военной базе США в немецком Рамштайне 20 января состоится очередная конференция западных союзников по оказанию помощи Украине. Ожидается, что поставка Киеву новых видов вооружений, в том числе танков Leopard, может стать ключевой темой встречи.

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