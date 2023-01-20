Столтенберг: Обсуждение поставок Leopard Киеву продолжится

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал объявление о новых поставках западными странами оружия в Украину и заявил, что ожидает дальнейшего развития дискуссии о возможной передаче немецких танков Leopard 2. Выступая в пятницу, 20 января, перед журналистами на американской военной базе в Рамштайне, глава Североатлантического альянса подчеркнул, что Украина получит сотни новых бронированных машин, боевых машин пехоты и танков, что "не только позволит украинцам защитить себя от новых наступлений России, но и начать свои собственные наступления, чтобы вернуть свою территорию".

Отдельно генсек НАТО отметил, что союзники должны фокусировать свои усилия не только на передаче Киеву новых вооружений, но и на помощи в обслуживании уже переданной техники и поставках боеприпасов к ней. "Нам нужны боеприпасы. Нам нужны запчасти. Нам нужно техническое обслуживание, и мы тренируемся", - сказал он.

Обсуждение поставок немецких танков Leopard продолжится

На вопрос, не наносит ли Германия ущерб единству Европы из-за того, что не дает согласия на поставку немецких танков Leopard 2, Столтенберг ответил, что "консультации будут продолжены".

При этом генсек НАТО назвал ФРГ одной из стран, которая оказала Украине самую значительную поддержку с начала войны. "Артиллерия, боеприпасы, системы ПВО, а теперь и бронетранспортеры Marder. Германия действительно является лидером в поддержке Украины во многих-многих областях", - сказал он.

Как ранее сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius), решение поставках Украине танка Leopard пока не принято. По словам министра, этот вопрос обсуждался: у него есть как сторонники, так и противники. При этом Писториус отдал приказ министерству обороны ФРГ провести ревизию парка танков Leopard. Речь идет о машинах, стоящих на вооружении бундесвера и находящихся у производителей. Необходимо выяснить количество танков, а также их совместимость с боевыми машинами партнеров. "Мы пока не можем сказать, в какой момент будет принято решение по поставкам танков Leopard, но оно может быть принято быстро, если будет достигнуто соглашение с союзниками", - уточнил Писториус.

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