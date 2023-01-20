  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергФото: Markus Schreiber/AP/dpa/picture alliance
КонфликтыЕвропа

Столтенберг: Обсуждение поставок Leopard Киеву продолжится

Даниил Сотников
1 ч. назад

Хотя контактной группе по обороне Украины не удалось договориться о поставках Киеву танков Leopard, переговоры не завершены, сказал генсек НАТО.

https://p.dw.com/p/4MVYu

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал объявление о новых поставках западными странами оружия в Украину и заявил, что ожидает дальнейшего развития дискуссии о возможной передаче немецких танков Leopard 2.  Выступая в пятницу, 20 января, перед журналистами на американской военной базе в Рамштайне, глава Североатлантического альянса подчеркнул, что Украина получит сотни новых бронированных машин, боевых машин пехоты и танков, что "не только позволит украинцам защитить себя от новых наступлений России, но и начать свои собственные наступления, чтобы вернуть свою территорию".

Отдельно генсек НАТО отметил, что союзники должны фокусировать свои усилия не только на передаче Киеву новых вооружений, но и на помощи в обслуживании уже переданной техники и поставках боеприпасов к ней. "Нам нужны боеприпасы. Нам нужны запчасти. Нам нужно техническое обслуживание, и мы тренируемся", - сказал он.

Обсуждение поставок немецких танков Leopard продолжится

На вопрос, не наносит ли Германия ущерб единству Европы из-за того, что не дает согласия на поставку немецких танков Leopard 2, Столтенберг ответил, что "консультации будут продолжены".

При этом генсек НАТО назвал ФРГ одной из стран, которая оказала Украине самую значительную поддержку с начала войны. "Артиллерия, боеприпасы, системы ПВО, а теперь и бронетранспортеры Marder. Германия действительно является лидером в поддержке Украины во многих-многих областях", - сказал он.

Как ранее сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius), решение  поставках Украине танка Leopard пока не принято. По словам министра, этот вопрос обсуждался: у него есть как сторонники, так и противники. При этом Писториус отдал приказ министерству обороны ФРГ провести ревизию парка танков Leopard. Речь идет о машинах, стоящих на вооружении бундесвера и находящихся у производителей. Необходимо выяснить количество танков, а также их совместимость с боевыми машинами партнеров. "Мы пока не можем сказать, в какой момент будет принято решение по поставкам танков Leopard, но оно может быть принято быстро, если будет достигнуто соглашение с союзниками", - уточнил Писториус.

Смотрите также:

Объявит ли ФРГ о танках для Киева на встрече в Рамштайне

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Новая волна мобилизации в России: кого заберут и чего ждать?

Новая волна мобилизации в России: кого заберут и чего ждать?

В России готовят новую волну "скрытой мобилизации", сообщают Генштаб ВСУ и независимые российские СМИ. Официально Минобороны РФ сообщило о завершении "частичной" мобилизации еще в конце октября, но соответствующий указ Владимир Путин так и не подписал. Объявят ли всеобщую мобилизацию или власти ограничатся скрытым призывом? Ждать ли протестов матерей? И может ли мобилизация изменить ход войны?
Политика2 декабря 2022 г.44:01 мин.
Танк Leopard 2

Вслед за БМП Marder в Украину отправятся немецкие танки Leopard 2?

Вслед за БМП Marder в Украину отправятся немецкие танки Leopard 2?

После решения правительства ФРГ поставить Украине боевые машины пехоты многие ожидают, что следующим шагом станет передача в распоряжение ВСУ и тяжелых немецких танков.
Конфликты9 января 2023 г.
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник (фото из архива)

Украина просит Германию создать "мощную танковую коалицию"

Украина просит Германию создать "мощную танковую коалицию"

По словам замглавы украинского МИДа, Германия как страна-производитель должна не только одобрить экспорт танков Leopard другими государствами, но и сама поставлять их Киеву.
Конфликты14 ч. назад
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Министр обороны Германии Борис Писториус (в центре)

Решение по танкам Leopard пока не принято

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный канцлер Германии Олаф Шольц освобождается от последнего щупальца уползающего от него спрута с подписью "Энергоносители из России".

Поставки энергоносителей из России в Германию - всё?

Поставки энергоносителей из России в Германию - всё?

Политика18 мин. назад
Вид на горнодобывающее предприятие LKAB в Кируне (фото из архива)

Редкоземельные металлы в Швеции: насколько они важны для ЕС

Редкоземельные металлы в Швеции: насколько они важны для ЕС

Экономика и бизнес14 ч. назад
external

Волков о международной кампании по освобождению Навального

Волков о международной кампании по освобождению Навального

Политика22 ч. назад10:41 мин.
Люди перед входом в Вагнер-центр в Петербурге

Почему в Сербии не хотят видеть ЧВК Вагнера

Почему в Сербии не хотят видеть ЧВК Вагнера

Политика6 ч. назад
КПП на границе Казахстана и России

Возвращение домой или ВНЖ? Что делать россиянам в Казахстане

Возвращение домой или ВНЖ? Что делать россиянам в Казахстане

Политика14 ч. назад
Российский политик Алексей Навальный, фото из архива

#FreeNavalny: где и зачем идет кампания "Свободу Навальному"

#FreeNavalny: где и зачем идет кампания "Свободу Навальному"

Политика15 ч. назад
На главную страницу