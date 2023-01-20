В Рамштайне решают вопрос о поставках Киеву танков Leopard 2

В преддверии встречи в Рамштайне Польша вновь дала понять, что может предоставить Украине Leopard 2 и без разрешения Германии.

На американской базе ВВС Рамштайн в пятницу, 20 января, началась встреча государств - участников Контактной группы по обороне Украины - уже восьмая по счету в таком формате. Ожидается, что ее главной темой станут поставки Киеву немецких боевых танков Leopard 2. Такие поставки возможны лишь с согласия Германии, в которой производят эту технику, но Берлин такого согласия по-прежнему не дает.

В преддверии встречи Польша дала понять, что может предоставить Украине Leopard 2 и без разрешения Германии. Если в Рамштайне "будет сильное сопротивление, мы будем готовы принять даже такие нестандартные меры", - предупредил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью радиостанции RMF FM.

В свою очередь недавно вступивший в должность министра обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) в эфире общественно-правового телеканала ARD вечером 19 января заявил, что окончательная позиция Берлина прояснится "в ближайшие часы" либо утром 20 января.

США пока не готовы поставлять Киеву танки Abrams

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных немецких чиновников 18 января сообщила, что Германия не позволит союзникам отправлять танки Leopard немецкого производства в Украину до тех пор, пока США не согласятся отправить американские танки Abrams. Однако замминистра обороны США Колин Каль заявил, что Вашингтон пока не готов пойти на такой шаг. Глава Пентагона Ллойд Остин не хочет поставлять украинцам оружие, которое те не могут ремонтировать и обслуживать и которое не смогут себе позволить в долгосрочной перспективе, "потому что это бесполезно", подчеркнул Каль. В то же время он не исключил полностью возможность того, что США в будущем могут поставить танки Abrams Украине.

Между тем в споре о поставке боевых танков Украине администрация США демонстративно поддержала Германию. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, отвечая на вопрос, почему власти ФРГ так нерешительны в вопросе поставки танков Украине, заявил: Берлин знает, что именно "поставлено на карту". Одновременно Кирби напомнил, что ФРГ является "одним из ведущих финансовых доноров Украины" и постоянно расширяет свою поддержку. "Мы благодарны за то, что они предоставили. И мы благодарны за то, что они думают о предоставлении танков, и мы просто должны посмотреть, к чему это приведет", - сказал американский чиновник.

Новый многомиллиардный пакет

На встрече "Рамштайн-8" союзники намерены договориться о новом многомиллиардном пакете военной помощи для Украины. В то же время эксперты отмечают, что эта встреча будет расценена как провал, если союзникам не удастся договориться о поставках Киеву боевых танков.

Эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) в дискуссии о поставке Украине боевых танков призвал европейцев к сплоченности. "Если Украина должна победить в войне против России, то ей необходимы координированные действия в Европе и сигнал о сплоченности", - сказал Кизеветтер в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Он выразил надежду на то, что Германия, по меньшей мере, позволит соседним странам поставлять Киеву танки Leopard. "Это минимум и горькая необходимость", - подчеркнул христианско-демократический политик.

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