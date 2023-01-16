Отставка министра обороны Германии Ламбрехт. СМИ виноваты?

Глава министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт попросила канцлера освободить ее от занимаемой должности. DW - о причинах отставки и возможных преемницах или преемниках.

Понедельник, 16 января, 10 часов и 4 минуты, информационное агентство DPA: "Министр обороны Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) уходит в отставку. Она попросила федерального канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) освободить ее от занимаемой должности, говорится в заявлении министра".

Несколько минут спустя стали ясны и мотивы, которыми руководствовалась Ламбрехт. "Многомесячное фокусирование СМИ на моей персоне сделали практически невозможными объективное освещение и обсуждение темы военнослужащих, бундесвера и направлений политики безопасности в интересах гражданок и граждан Германии", - цитируют информационные агентства пресс-релиз министра. Выходит, пресса виновата в ее отставке?

Министр поневоле

Министром обороны Ламбрехт - юрист по образованию - вообще стала, скорее, случайно: канцлеру, обещавшему гендерное равенство в формируемом им правительстве, нужна была непременно женщина во главе этого ведомства. Вот Ламбрехт и подвернулась.

Немецкие каски для ВСУ Фото: Frank May/dpa/picture alliance

Было это в декабре 2021 года, когда Россия уже стягивала войска к границам Украины. Ламбрехт, однако, начала не с модернизации вооруженных сил, а с охоты на правых радикалов в рядах бундесвера. Еще ее очень беспокоило невысокое число немецких генералов женского пола. В помощь же Украине она тогда щедро пообещала отправить 5000 касок, что киевский мэр Виталий Кличко назвал в свое время "абсолютно смехотворным".

Но и после начала войны, после провозглашенной канцлером Шольцем "смены вех" и выделения на нужды бундесвера невиданных доселе дополнительных 100 миллиардов евро политика министра обороны продолжала вызывать недоумение. То и дело появлялись сообщения о задержках по вине Минобороны с поставками немецких вооружений Украине.

Министр проболталась

Так, в свое время Ламбрехт вроде бы составила список военного снаряжения, которым бундесвер мог быстро поделиться с украинскими ВСУ, но не сообщила о нем министру обороны Украины Алексею Резникову. В Киеве узнали о существовании списка только благодаря брату Виталия Кличко Владимиру, который поднял эту тему во время поездки в Берлин.

Зенитный ракетный комплекс Patriot Фото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

В конце ноября прошлого года - после падения в Польше предположительно украинской ракеты, запущенной с комплекса ПВО С-300, - Ламбрехт в интервью газете Rheinische Post рассказала о планах передать Варшаве одну из немецких батарей ПВО Patriot. Пару недель спустя стало известно, что делать этого она не должна была, поскольку поляки просили Минобороны ФРГ сохранить план в тайне.

В отместку Варшава эффектно предложила передать упомянутую батарею непосредственно украинцам, что вызвало очередное напряжение в отношениях Германии как с Польшей, так и с Украиной.

По пустыне на высоких каблуках

Разумеется, смаковала немецкая пресса и подробности, мягко говоря, не очень удачных личных поступков Кристины Ламбрехт, не имеющих непосредственного отношения к возглавляемому ею министерству. Многим в Германии запомнились телекадры из репортажа о визите Ламбрехт в апреле прошлого года к военнослужащим бундесвера в Мали, где по песку пустыни она вышагивала в туфлях на высоких каблуках.

В Мали Кристине Ламбрехт прилетела на высоких каблуках Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance

Трудно понять, какими соображениями руководствовалась министр, фотографируя собственного взрослого сына на борту вертолета бундесвера, на котором она летела в войска на север Германии, а затем - уже наземным транспортом - ехала с ним в отпуск на фешенебельный курортный остров Зюльт. Ламбрехт тогда заявила, что оплатила перелет сына из своего кармана, а взяла его с собой на борт служебного вертолета потому, что работа министром отнимает у нее, мол, столько времени, что на общение с сыном почти не остается.

О войне под канонаду праздничного фейерверка

Но, очевидно, последней каплей стало видео, которое Кристине Ламбрехт записала на телефон и опубликовала в новогоднюю ночь. Под канонаду праздничного фейерверка в центре Берлина она с трагизмом в голосе рассуждала о войне в Украине.

Многие сочли то новогоднее обращение министра обороны Германии неуместным не только по форме, но и по содержанию. Вместо того, чтобы хотя бы упомянуть о лишениях и мужестве украинцев в отражении российского вторжения, Ламбрехт говорила о связанных с этой войной ее личных "очень многих особенных впечатлениях" и "многочисленных встречах с интересными, замечательными людьми", за что она говорит "сердечное спасибо".

Слухи о преемнике

Кто станет следующим министром обороны Германии, в понедельник не будет официально объявлено. Из уважения к решению Кристины Ламбрехт, объяснила представитель канцлера на правительственной пресс-конференции. А пресс-секретарь Минобороны добавил, что формально его начальница остается на своем посту вплоть до того момента, когда получит грамоту об отставке из рук федерального президента. И преемника или преемницу тоже - по предложению канцлера - должен назначить глава государства.

Хубертус Хайль и глава МВД Нэнси Фезер во время поездки в Ирпень в июле 2022 года Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Среди возможных кандидатов на пост нового министра обороны в немецкой прессе называют главным образом четыре имени - два женских и два мужских. Потенциальными преемницами считаются уполномоченная бундестага по делам военнослужащих Ева Хёгль (полное имя - Eva Alexandra Ingrid Irmgard Anna Högl) и парламентская статс-секретарь Минобороны Симтье Мёллер (полное имя - Siemtje Victoria Regine Ilse Santjer Möller). Потенциальные преемники - сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil), а также министр труда и соцобеспечения Хубертус Хайль (Hubertus Heil). Реже указывают имя руководителя администрации канцлера в ранге министра Вольфганга Шмидта (Wolfgang Schmidt).

Хайль слывет мастером на все руки. Даже если канцлер всенепременно захочет опять соблюсти в своем правительстве гендерное равенство, то может перекинуть его на Минобороны, взяв главой Минтруда новую женщину.

Долго тянуть с кадровыми назначениями Олаф Шольц не может. Уже в пятницу на этой неделе, 20 января, в Германии состоится очередная встреча в "формате Рамштайн", на которой министры обороны около 50 стран снова будут обсуждать и координировать оказание военной помощи Украине. А в воскресенье, 22 января, в Париже состоится совместное заседание немецкого и французского правительств, на котором также речь пойдет о поставках дополнительных вооружений Киеву.

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