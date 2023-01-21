На 332-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 21 января (время московское).

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В Запорожской области за истекшие сутки российские войска обстреляли более 20 населенных пунктов, сообщила в Telegram-канале областная военная администрация. За это время, согласно ее данным, поступили 18 сообщений о разрушении домов и квартир граждан, а также объектов гражданской инфраструктуры.

ISW: Кремль настраивает россиян на затяжную войну

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Установка систем ПВО на крышах нескольких зданий в Москве, в частности на здании министерства обороны РФ, может быть частью информационной операции, цель которой - внушить россиянам, что война в Украине представляет для них непосредственную опасность, и подготовить их к затяжному конфликту, полагают эксперты американского Института изучения войны (ISW). В ежедневном обзоре ISW указывается, что подобные действия могут быть попыткой Москвы представить Украину страной, представляющей для России такую же реальную угрозу, какую представляла для СССР Германия в годы Великой Отечественной войны. Таким образом власти рассчитывают увеличить поддержку войны в Украине среди россиян и подготовить их к дальнейшей мобилизации, считают американские эксперты.

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Российские оккупационные войска в захваченных ими населенных пунктах Херсонской области переоборудуют детские сады под полевые госпитали, так как из-за больших потерь россиян медицинские учреждения уже переполнены, сообщается в утренней оперативной сводке Генерального штаба ВСУ. Кроме того, в центральной больнице в Нижних Серогозах заменены все врачи, и теперь там лечат только личный состав оккупантов. Похожая ситуация сложилась в Каланчаке, где местных врачей заменили медперсоналом, привезенным из Крыма, и услуги оказывают только военнослужащим РФ.

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За минувшие сутки в Донецкой области в результате российских обстрелов погибли три мирных жителя: два - в Бахмуте и один - в Желанном, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Павел Кириленко. Кроме того, четверо гражданских получили ранения. По состоянию на утро 21 января общее число мирных граждан Донецкой области, убитых российскими оккупантами, официально составило 1316 человек - без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, установить число которых в настоящее время невозможно.

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Евросоюз может принять десятый пакет санкций против России в конце февраля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе. По его данным, дипломаты из трех стран ЕС заявили, что следующий пакет санкций может быть готов к годовщине вторжения России в Украину 24 февраля. "Следующий пакет санкций будет готов примерно к трагической первой годовщине вторжения", - сказал один из них. По словам другого дипломата, в Евросоюзе "стремятся" подготовить штрафные меры к этой дате. По данным агентства, наиболее решительно настроенные страны ЕС призывают наложить санкции за сотрудничество ЕС с РФ в области ядерного топлива, запретить импорт российских алмазов и сократить торговлю с союзником Кремля Беларусью.

США признают ЧВК Вагнера преступной организацией

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Министерство финансов США признает российскую частную военную компанию (ЧВК) Вагнера "транснациональной преступной организацией" и на следующей неделе введет против нее дополнительные санкции. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Эти действия подтверждают трансконтинентальную угрозу, которую представляет собой ЧВК Вагнера, в том числе в связи с продолжающейся серьезной преступной деятельностью", - сказал Кирби в ходе ежедневного брифинга для журналистов. Объявление ЧВК Вагнера "транснациональной преступной организацией" предусматривает замораживание любых ее активов в США и запрет для американцев предоставлять этой группе средства, товары или услуги.

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Украинские военные будут обучаться обращению с танками Leopard 2 в Польше, приводит слова министра обороны Украины Алексея Резникова радиостанция "Голос Америки" на украинском языке. Политик назвал "прорывом" решение об организации тренинга благодаря усилиям польских властей. В Twitter Резников опубликовал совместную фотографию с новыми министром обороны ФРГ Борисом Писториусом (Boris Pistorius). В посте украинский министр поблагодарил правительство Германии за военную помощь, а также написал: "У нас был откровенный разговор о танках Leopard 2. Продолжение следует".

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Власти Португалии приняли решение передать Украине 14 бронетранспортеров М-113, сообщает в пятницу агентство EFE со ссылкой на португальского министра обороны Элену Каррейраш. Кроме того, Лиссабон в рамках очередного пакета помощи направит Киеву различные боеприпасы, а также электрогенераторы большой мощности и медикаменты.

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Мари-Агнес Штрак-Циммерман (фото из архива) Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) подвергла резкой критике нерешительность Германии в вопросе о поставках основных боевых танков в Украину. "По крайней мере, было бы правильным сигналом уже дать партнерам зеленый свет", - сказала она в эфире немецкого телеканала ZDF. По словам Штрак-Циммерман, заявления правительства ФРГ, в частности канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) на этот счет "катастрофичны" - с одной стороны, Германия оказывает Украине огромную поддержку, но отсутствие решения по основным боевым танкам создает другое впечатление. "История смотрит на нас, и Германия, к сожалению, только что потерпела неудачу", - отметила политик.

США: Фокусирование на Бахмуте мешает Украине готовить контрнаступление

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Высокопоставленные чиновники США советуют Украине подождать с началом масштабного наступления на российские силы, пока она не получит последнюю партию американского оружия, а ее войска не пройдут соответствующее обучение, сообщил представитель администрации президента Джо Байдена. В разговоре с небольшой группой журналистов на условиях анонимности чиновник также отметил, что усиленное внимание украинского командования к удержанию города Бахмут в Донецкой области мешает готовиться к наступлению.

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Представители коалиции стран Запада договорились в марте пересмотреть уровень потолка цен на российские нефтепродукты с учетом возможных изменений на рынке после введения предельных цен, сообщил Минфин США по итогам виртуальной встречи первого заместителя министра финансов Адевале Адейемо с коллегами из стран коалиции. Изначально пересмотр планировалось произвести в течение февраля.

В декабре страны G7, Евросоюз и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть, экспортируемую морским путем, на уровне 60 долларов за баррель. С 5 февраля коалиция планирует установить два потолка цен на нефтепродукты РФ. Один потолок будет введен для продуктов, которые обычно торгуются с премией по отношению к сырой нефти, таких как дизельное топливо или бензин, а другой - для продуктов, которые торгуются с дисконтом к сырой нефти, таких как мазут.

Хроника событий 20 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 20 января 00.00 - 13.59 >>>

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