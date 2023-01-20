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Министры обороны ФРГ, США и Украины в кулуарах встречи в формате Рамштайн
Фото: Andre Pain/AFP/Getty Images
ПолитикаУкраина

Итоги Рамштайна и другие события 331-го дня войны

Виталий Кропман
1 ч. назад

Контактная группа по Украине не договорилась о поставках немецких тяжелых танков Leopard, но сформировала "очень эффективный пакет" помощи. Эрдоган предлагает себя в качестве миротворца.

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На 331-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в пятницу, 20 января, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

"Эффективный пакет" военной помощи

Восьмое заседание контактной группы по Украине на базе США в Рамштайне не принесло ожидаемого решения о поставках Украине немецких тяжелых танков Leopard. Тем не менее новый министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил, что соответствующее решение может быть принято быстро, "если будет достигнуто соглашение с союзниками". По словам главы оборонного ведомства, он отдал приказ министерству провести ревизию парка танков Leopard. Речь идет о машинах, стоящих на вооружении бундесвера и находящихся у производителей.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин считает, что у Германии остается немного времени на принятие решения о поставках танков Leopard в Украину. "У нас есть определенное окно возможностей: с этого момента и примерно до весны, когда Украина может начать свое контрнаступление", - отметил глава Пентагона на пресс-конференции по итогам  встречи в "формате Рамштайн".

Говоря о новой военной помощи Запада украинским вооруженным силам, Остин заявил, что "это очень, очень эффективный пакет" и при правильном его использовании он позволит украинцам "добиться успеха".

Что получит Украина?

Стало известно, что партнеры предоставят Украине в ближайшее время. Речь идет о 8 зенитно-ракетных комплексах Avenger, противоракетных установках Patriot, вертолётах, почти полсотне бронетранспортеров Bradley и Stryker, 19 гаубицах, ракетах для систем NASAMS и тысячах артиллерийских снарядов.

Эрдоган предлагает посредничество

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности Анкары выступить в роли коммуникатора и "посредника для установления прочного мира между Россией и Украиной". Как отмечается в сообщении пресс-службы президента Турции, Эрдоган также сообщил о продолжающейся работе по обмену пленными и выразил готовность внести "дипломатический вклад в ускорение процесса, который происходит на Запорожской атомной электростанции". Кроме того, речь шла о гуманитарной и энергетической поддержке Украины со стороны Турции, а также функционировании зернового коридора.

Нападение со стороны Беларуси откладывается?

Наступление России на Украину с территории Беларуси вряд ли произойдет в ближайшее время. Эксперты Института изучения войны (ISW) в своем обзоре назвали более вероятным конец 2023 года. Кремлевские чиновники регулярно встречаются с высокопоставленными представителями белорусского руководства, что может свидетельствовать о подготовке нападения из Беларуси, хотя не обязательно и не в ближайшие недели. По мнению экспертов, наиболее "опасный сценарий действий нового нападения" в начале 2023 года представляется менее вероятным, учитывая текущую военную активность России в Беларуси.

События на фронте

По состоянию на утро 20 января, по информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь России с начала полномасштабного вторжения в конце февраля 2022 года составляет уже 119 300 военнослужащих ВС РФ. За прошедшие сутки ВСУ вывели из строя или захватили шесть бронемашин, семь артиллерийских систем и уничтожили четыре российских БПЛА дальнего радиуса действия.

В результате артиллерийского обстрела российской армией двух поселков в Херсонской области получили ранения 15-летний подросток и мужчина.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков объявил об установлении контроля над двумя населенными пунктами на территории Донецкой и Запорожской областей.

"Русским домом" в Берлине заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Берлина инициировала проверку Российского дома науки и культуры в столице Германии на предмет возможного нарушения закона о санкциях. Жалобу в надзорное ведомство подал бывший политик партии "Союз-90/зеленые" Фолькер Бек (Volker Beck). По его словам, совершенно неприемлимо, что организация, работающая в Германии, транслирует кремлевскую пропаганду, в то время как в Украине каждый день гибнут люди. Основанный в 1980-х годах Русский дом входит в состав Россотрудничества, государственного агентства, находящегося под санкциями ЕС.  Российская организация информацию о проводимом расследовании пока никак не комментирует.

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