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Участники пророссийского автопробега в Берлине
Участники пророссийского автопробега в БерлинеФото: picture alliance/dpa
ПолитикаГермания

The Insider: Пропутинские акции в Германии организует Кремль

Сергей Куприков
1 ч. назад

Сторонники "русского мира" из Германии сотрудничают с правыми радикалами и могут получать деньги из российского посольства.

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Новое расследование издания The Insider, опубликованное во вторник, 27 декабря, посвящено активности пророссийских сил в Германии и их связям, с одной стороны, с Кремлем, с другой - с немецкими ультраправыми. Как отмечает издание, многочисленные сторонники "русского мира" из Германии изменили свою тактику. Если весной они устраивали автопробеги и митинги в поддержку Путина и войны, то теперь выходят на акции против НАТО и "за мир" с Россией. Организаторы этих мероприятий позиционируют себя как независимые активисты, однако расследование показало, что они действуют в активном взаимодействии с российским посольством, а в качестве своих союзников привлекают местных ультраправых.

Кто финансировал "автопробег позора"

Пик активности сторонников Путина в Германии пришелся на середину весны. Наиболее заметными их акциями стали автопробеги в поддержку России и против русофобии. Самый масштабный, который немецкие СМИ затем назвали "автопробегом позора", прошел 3 апреля в Берлине. Колонна из нескольких сотен автомобилей выдвинулась из пригорода Берлина и проехала через весь город, сделав остановку в Трептов-парке, где находится советский воинский мемориал. Участники автопробега размахивали флагами России и СССР, включали на полную громкость песни на русском и выкрикивали оскорбления в адрес украинских беженцев.

Автопробег пытались представить как низовую инициативу, однако с большой вероятностью он был проведен на деньги российского посольства, рассказал The Insider координатор правозащитных программ организации "Свободная Россия - Берлин" (Freies Russland Berlin) Алексей Козлов. По его словам, затратное мероприятие неизбежно требовало внешнего финансирования.

А позже в апреле стала очевидна связь организаторов автопробега с дипмиссией России. Выступавшие в роли координаторов мероприятия российский немец Кристиан Фрайер (Christian Freier) и местный бизнесмен Рене Херман (Rene Hermann) были замечены на посольском мероприятии у мемориала на Зееловских высотах.

Пророссийские автопробеги прошли в апреле и в других городах Германии, но затем эта форма выступлений пророссийских активистов сошла на нет из-за жесткой реакции немецких властей. В одних регионах подобные демонстрации были запрещены, в других ввели уголовную ответственность за публичную демонстрацию литер Z и V и другой милитаристской символики.

Тактика изменилась, связь с Кремлем осталась

В последние месяцы симпатизанты Кремля выходят на комбинированные акции, протестуя одновременно против санкций в отношении России, роста инфляции в Германии и коронавирусных ограничений. На таких мероприятиях пропутинские активисты оказываются в одной компании с радикальными группировками от ультралевых до ультраправых, коронаскептиками, сторонниками конспирологических теорий и прочими маргиналами, указывает Алексей Козлов.

Очередная акция протеста против политики Германии и НАТО прошла 4 декабря в Кельне. Демонстранты прошли маршем по центральным улицам города с плакатами, призывающими отменить санкции против Москвы, запустить "Северный поток - 2" и прекратить поставки вооружений в Украину. В числе ее организаторов - представительница местной русскоязычной общины Елена Колбасникова (Elena Kolbasnikova). В октябре она была с грузом гуманитарной помощи в Донбассе, приехав туда в рамках пиар-компании возглавляемого Путиным "Общероссийского народного фронта".

"Русский мир" и правые радикалы

Колбасникова активно сотрудничает с праворадикальным политиком Маркусом Байзихтом (Markus Beisicht). Он помогает ей устраивать митинги против НАТО и ведет активную прокремлевскую агитацию в интернете. Байзихт выступал с речью в поддержку России на акции 8 мая, присутствовал на праздничном мероприятии по случаю Дня России, а перед этим вместе с Колбасниковой был приглашен к генконсулу РФ в Бонне Алексею Дронову. Этот факт говорит о том, что соратники действуют как минимум с одобрения российского посольства в ФРГ.

Из отчета о том визите следует, что Колбасникова посетила российское генконсульство в качестве представителя ультраправой организации Байзихта "Aufbruch Leverkusen". По данным The Insider, в августе 2022 года Колбасникова присутствовала на фестивале, устроенном правоэкстремистским журналом Compact для представителей ультраправых движений. Главными темами мероприятия стали "свобода Германии от диктатуры США и НАТО" и "мир с Россией". Примечательно, что один из участников фестиваля, член бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Роберт Фарле (Robert Farle), в декабре выступил с речью на пророссийской акции в Кельне.

Кремль ориентируется на правые силы

"У Москвы богатый опыт использования в своих целях общественных движений, особенно тех, что выступают против европейской и трансатлантической интеграции. Но если в советское время Кремль обращался для этого к левым социалистам, то сегодня он ориентируется на консервативные, правые и экстремистские течения", - поясняет немецкий политолог Феликс Рифер (Felix Riefer).

Российские чиновники много лет контактируют с крайне правыми и другими радикальными силами в Европе. В 2015 году бывший лидер праворадикальной Национал-демократической партии Германии  (НДПГ) Удо Фогт (Udo Voigt ) по приглашению партии "Родина" выступил в Санкт-Петербурге на Международном русском консервативном форуме, который издание The Insider называет слетом российских и европейских неонацистов. А в конце 2020 года Сергей Лавров принял в Москве делегацию правопопулистской партии АдГ, которая многие годы поддерживала тесные отношения с Москвой.

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