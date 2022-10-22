Автопробег с флагами РФ и "референдум": протесты в Берлине

В Берлине прошло несколько массовых акций - от протестов против роста цен, до демонстрации солидарности с иранскими женщинами. На этом фоне мало кто заметил автопробег с флагами РФ и "референдум" украинцев. Репортаж DW.

В субботу, 22 октября, в Берлине одновременно прошло несколько крупных и мелких уличных акций, в том числе пророссийский автопробег и шутливый "референдум", организованный украинскими активистами. Причем украинцы собрали на свою акцию втрое больше людей, чем русскоязычные участники автопробега. Однако самым массовым мероприятием в Берлине стал митинг солидарности с иранской оппозицией. На него, по данным полиции, пришло не меньше 80 тысяч человек. Много участников собрал также профсоюзный марш против инфляции. DW - о том, как проходили акции и чего хотели их участники.

Автопробег с триколором и шапками-ушанками

Водители и пассажиры, по крайней мере, половины из трех десятков машин, припаркованных между многоэтажкой и оживленной автодорогой в берлинском районе Лихтенберг говорят между собой по-русски.

Пророссийский автопробег в берлинском районе Лихтенберг 22.10.22 Фото: Vladimir Esipov/DW

Но говорить по-русски с Deutsche Welle большинство из них отказывается: им кажется, что их слова "переврут" - так, как это якобы было на весеннем аналогичном автопробеге. Тогда по городу проехали сотни машин с флагами РФ. Таким образом участники акции выражали протест против негативного, по их мнению, отношения к гражданам России из-за войны в Украине.

Та акция вызвала шквал возмущения во всей Германии, несмотря на свободу слова и собраний: когда весь мир с ужасом смотрел на кадры бомбардировок украинских городов, по Берлину ездил кортеж с флагами страны, напавшей на Украину, - в немецком обществе, презирающем войну в любой форме, подобные уличные акциивоспринимаются как кощунство.

Реакция на пророссийский автопробег

Полгода спустя, 22 октября, местная пресса обходит стороной пророссийский автопробег - на старте, кроме репортеров DW, нет ни одного журналиста. Те же из участников автопробега, кто отважился сегодня на интервью, жалуются на негативное отношение к себе со стороны немецких коллег и друзей. "Обидно, что живущие здесь русские, не имеющие никакого отношения к тому что происходит за рубежом, а отношение такое, как будто мы виновны в происходящем (в Украине. - Ред.)", - говорит один из участников акции, представившийся Михаилом. Он участвует в автопробеге впервые, на свой мотоцикл он прикрепил флаг Российской Федерации, действия российских вооруженных сил в Украине он не критикует.

Немногочисленные участники пророссийского автопробега 22.10.22 Фото: Vladimir Esipov/DW

Другой участник, родом из Сибири, обращается сразу ко всей немецкой общественности: "Вот вы построили газопровод, который был рассчитан не на те цены, по которым вы сейчас газ покупаете! Вы посмотрите, какие цены в Германии. Все дорожает! А вы берете и отказываетесь (от газопровода "Северный поток". - Ред.). Ради чего?".

Чем дальше вдоль парковки - тем все менее внятны требования участников автопробега. Одна дама достает из багажника плакат против вакцинации. Она утверждает, что никакой вакцины от коронавируса не существует, и все призывы к прививкам - "гигантский эксперимент над человечеством". Другая участница хочет отставки немецкого правительства и перевыборов, причем так, чтобы голосовать "не за партийные списки, а за отдельных депутатов". Третья просто хочет, чтобы все "было по-старому", имея в виду, прежде всего цены, на продукты.

Автоколонна с российскими флагами отправляется в путь. Полицейские на мотоциклах перекрывают движение на перекрестках, на тротуарах одни прохожие машут руками вслед колонне, другие крутят пальцем у виска. На пути следования кортежа - несколько 15-минутных остановок, на которых два десятка участников выходят из машин, чтобы послушать речи о "гегемонии США" и о том, что "войну в Украине развязал не Путин, а Зеленский".

"Референдум" о передаче Русского дома украинцам

Практически одновременно с пророссийским автопробегом в самом центре города, на Фридрихштрассе, стартовала сатирическая акция украинских активистов - пародийный по своей форме "референдум" по вопросу о передаче Российского дома науки и культуры (Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur), принадлежащего "Россотрудничеству", в собственность украинцам.

Акция протеста у Русского дома в Берлине Фото: Vladimir Esipov/DW

Символическое голосование продолжалось, как и автопробег, до шести вечера. После чего при свете уличных фонарей начался подсчет голосов, сопровождавшийся стихийным митингом с участием полутора сотен человек. По общему мнению выступающих, деятельность центра, работа которого направлена на популяризацию русской культуры, в условиях войны в Украине должна быть прекращена, а здание должно быть использовано для создания украинского культурного центра.

Уже в полной темноте были подведены итоги "референдума": восемь бюллетеней оказались испорченными, 65 голосов подано "против" и 1054 за то, чтобы изъять здание в пользу Украины. С соответствующей петицией украинские активисты планируют в самое ближайшее время обратиться к берлинским властям.

Смотрите также: