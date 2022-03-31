 Франкфурт-на-Майне запретил пророссийский автопробег | Новости из Германии о Германии | DW | 08.04.2022

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Германия

Франкфурт-на-Майне запретил пророссийский автопробег

Власти Франкфурта-на-Майне разрешили только шествие пророссийски настроенных граждан, обязав организаторов и участников строго соблюдать запрет на использование символов поддержки войны в Украине.

Участники пророссийского автопробега в Бонне

Участники пророссийского автопробега в Бонне

Власти Франкфурта-на-Майне запретили проведение в городе пророссийского автопробега. Планировавшаяся на 10 апреля акция в защиту РФ, в которой предполагалось участие 700 автомобилей не состоится, сообщила вечером в четверг, 7 апреля, городская администрация. При этом городские власти разрешили проведение демонстрации численностью до 2 тысяч человек, обязав организаторов соблюдать ряд жестких условий.

В частности, запрещена демонстрация ряда символов поддержки российской агрессии в отношении Украины - букв Z и V, а также георгиевской ленты, указывается в заявлении. Кроме того, под запретом любые оскорбительные высказывания в адрес Украины и украинцев, очернение украинского государства, ее народа и жертв российского военного вторжения. Организаторов и участников также обязали отказаться от "одобрения российской агрессии в виде слов и изображений" во время шествия и запретили скандирование лозунгов, "поддерживающих действия России и тем самым призывающих к общественной розни и ненависти".

Свободу собраний ограничили из-за угрозы поддержки войны в Украине

Причиной этих ограничений являются опасения, что на акции могут быть приуменьшены страдания людей в Украине, а также поддерживаться действия российских властей. В связи с этим в данном случае решено ограничить защищенную Основным законом свободу собраний, заявило франкфуртское Ведомство поддержания общественного порядка. Оснований для полного запрета акции при этом нет, указывается далее. В Германии демонстрации не требуют согласования, организаторы должны лишь сообщить о них соответствующим инстанциям.

В управлении полиции сообщили, что будут внимательно следить за шествием и примут необходимые меры в случае нарушений. Кроме того, в городе планируется контрдемонстрация. Активисты призвали "не оставлять Франкфурт разжигателям войны" и "совместно, мирно и со всей ясностью продемонстрировать" настроения жителей города.

Автопробег в Ганновере не запретили

Несмотря на жесткую критику в отношении пророссийской акции в минувшие выходные в Берлине, аналогичные выступления планируются в других городах. В частности, пророссийский автопробег планируется провести 10 апреля в Ганновере. Представитель городской полиции сообщил о числе участников "от среднего до верхнего трехзначного диапазона". Акция под лозунгом "Против разжигания ненависти, травли и дискриминации населения России" была зарегистрирована неким активистом несколько дней назад. В городе призывают к проведению контрдемонстрации.

3 апреля - на фоне появления свидетельств массовых убийств мирных жителей Бучи - в Берлине состоялся вызвавший большую волну негодования пророссийский автопробегс участием около 900 человек и 400 автомобилей. Официально целью акции был протест против "дискриминации" русскоязычного населения в Германии в связи с войной в Украине, но многие расценили ее как знак поддержки Кремля и его военной агрессии в отношении соседней страны. На автомобилях было большое число флагов РФ. Кроме того, по данным властей Берлина, участники демонстрировали запрещенный в этой федеральной земле знак "Z". Аналогичные акции прошли и в других городах.

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    Автор: Николай Пермяков


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