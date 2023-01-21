Споры из-за танков Leopard и другие события 332-го дня войны

В Киеве критикуют Запад из-за недостаточных объемов военной помощи. Минобороны РФ сообщило о военных учениях в Московской области. По всему миру россияне протестуют против войны и в поддержку политзаключенных.

На 332-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 21 января, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

В Киеве недовольны объемами западной военной помощи

Между тем, на следующий день после конференции в Рамштайне в Украине критикуют недостаточные объемы западной военной помощи. Нерешительность западных союзников Киева приводит к гибели всё большего количества украинцев, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Вы все равно поможете Украине необходимым оружием и осознаете: нет другого варианта закончить войну, кроме поражения РФ, - написал он в Twitter. - Но сегодняшняя нерешительность убивает еще больше наших людей. Каждый день промедления - это смерти украинцев. Думайте быстрее".

В свою очередь посол Украины в Германии Алексей Макеев настоятельно призвал Берлин незамедлительно открыть путь для поставки Киеву танков Leopard 2. "Нам нужны немецкие танки - прямо сейчас, - заявил он dpa. - У нас нет времени на изучение, обдумывание и колебания. Что нам нужно: это принять решение, обучить и осуществить скоординированные поставки. Незамедлительно". Он выразил разочарование итогами конференции контактной группы по Украине на базе США в Рамштайне и указал, что в Украине ожидали гораздо большего от Берлина.

Главы МИД государств Балтии также призвали власти Германии немедленно предоставить Украине танки Leopard 2. "Мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, призываем Германию немедленно предоставить Украине танки Leopard, - написал в Twitter глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. - Это необходимо, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе". По словам Рейнсалу, на Германии как ведущей европейской державе лежит особая ответственность в этом вопросе. В самой ФРГ политики также критикуют федеральное правительство, еще не принявшее решение о поставках танков Leopard Киеву.

Между тем в Украину прибыл как минимум один из переданных Великобританией вертолетов Sea King, следует из слов министра обороны Алексея Резникова. "Это мощное подкрепление для ВМС Украины. Наше сотрудничество будет расширяться", - заявил он.

Минобороны РФ - о военных учениях в Московской области

В Московской области прошли учения расчетов зенитно-ракетных комплексов С-300 Западного военного округа, заявило Минобороны РФ. Личный состав зенитной ракетной бригады тренировался отражать воздушные атаки "на важные военные, промышленные и административные объекты", говорится в сообщении. "Во время марша военнослужащие отразили нападение диверсионной группы условного противника на колонну техники. Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРС смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение задачи, - отметила пресс-служба российского военного ведомства. В учениях, по данным ведомства, было задействовано более 150 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские военные сбросили гранаты на поселок Теткино. "Сегодня утром в Теткино ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината. К счастью, пострадавших и существенных повреждений нет", - написал он в Telegram без уточнения подробностей.

Протесты россиян в десятках городов мира

В тот же день в десятках городов мира прошли акции солидарности с Алексеем Навальным и другими российскими политзаключенными, а также против войны, развязанной РФ в Украине. В частности, в Берлине участники акции перед Бранденбургскими воротами скандировали, среди прочих, лозунги "Слава Украине" и "Путина - в тюрьму". "Putler, Stop War", - гласил один из плакатов на митинге, который прошел в Риге перед российским посольством.

Ход боевых действий

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток российские силы нанесли по украинским позициям 26 авиаударов вдоль всей линии фронта и совершили 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. По его данным, армия РФ "вела безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении", а также продолжала попытки наступления на Бахмутском и Запорожском направлениях, наращивая интенсивность применения авиации. Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян и 2 - по позициям их зенитно-ракетных комплексов, а артиллерия поразила район сосредоточения сил РФ, говорится в вечерней оперативной сводке украинского Генштаба.

По информации ВСУ, российские войска усилили активность на южном фронте: вблизи Васильевки, Орехова, Малиновки в Запорожской области. Украинские силы отражают попытки наступления войск РФ, которые двигаются небольшими разведывательными группами, до 10 человек, рассказал в эфире "24 канала" глава объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Евгений Ерин. По его словам, ситуация сложная и возможны определенные обострения.

ВМС Украины, в свою очередь, заявили, что в Черном море на боевом дежурстве находятся 11 российских кораблей, в том числе 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет 36 ракет. В Средиземном море находятся еще 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей "Калибров", общий залп - 72 ракеты, а в Азовском море россияне удерживают на боевом дежурстве 2 корабля, указывается далее.

В Луганской области - медленное продвижение ВСУ из-за большого числа мин

Между тем глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что украинские войска очень медленно продвигаются в сторону Кременной из-за плотной заминированности территории. По его словам, это является самой большой проблемой для ВСУ. "Заминировано реально все. Минировали вручную - фугасами дороги, мосты, (…) минировали, понятно, противотанковыми минами, минировали дистанционно - или с ракет разбрасывали мины, или есть специальная техника, которая подъезжает и выстреливает минами. То есть ни у кого нет карт минных полей, их вообще не существует. И не надо забывать о естественном заминировании после неразорвавшихся боекомплектов", - пояснил он.

Тем временем Минобороны РФ утверждает, что российские силы взяли под контроль бывший поселок городского типа Двуречье, с 1999 года входящий в черту Соледара Донецкой области. В районе села Водяное в Донецкой области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, а в районе населенного пункта Малиновка - радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37, заявили в Москве.

В Львовской области сообщили о проведении самой массовой медицинской эвакуации из Херсона. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал, что все прибывшие на спецпоезде во Львов - люди старшего возраста, которые находились в медучреждениях Херсона и окрестностей. В пути их сопровождали сотрудники "Врачей без границ", а на месте встретили и направили на дальнейшее лечение в медучреждения области специалисты Львовского областного центра экстренной помощи и медицины катастроф и их коллеги из Польши, рассказал Козицкий.

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