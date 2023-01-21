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Германия по-прежнему не дает согласия на поставки танков Leopard 2 УкраинеФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

В ФРГ разочарованы отказом Берлина поставлять танки Украине

Сергей Ромашенко
55 мин. назад

Несмотря на мощное давление, правительство ФРГ не разрешило даже другим странам передавать Киеву танки Leopard 2. Многие политики в ФРГ считают, что Берлин оказал себе медвежью услугу.

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Политики ФРГ из правящей коалиции и оппозиции выразили разочарование тем, что правительство Германии и на встрече Контактной группы по Украине в Рамштайне  не согласилось поставлять Киеву боевые танки Leopard 2. "История смотрит на нас, а Германия, к сожалению, вновь продемонстрировала несостоятельность. То, как канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) информирует об этой теме общественность, - просто катастрофа, поскольку, с одной стороны, Германия оказывает Украине масштабную помощь, однако из-за отсутствия решения по боевым танкам создается иное впечатление", - заявила в эфире немецкого телевидения вечером в пятницу, 20 января, эксперт Свободной демократической партии (СвДП) Мария-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann).

"Шольц должен объясниться", - подчеркнула она, отметив, что новый министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) находится, очевидно, "на цепи". Следовало, по меньшей мере, дать "зеленый свет" партнерам, готовым передать танки Leopard Украине, считает Штрак-Циммерман. Одновременно она выразила уверенность в том, что в итоге танки Leopard 2 все же будут поставлены Киеву.

"Серьезный внешнеполитический ущерб"

В оппозиционном блоке христианских партий ХДС/ХСС опасаются серьезного внешнеполитического ущерба, вызванного позицией Германии. "Своей позицией Германия оказала Украине и себе самой медвежью услугу. Результатом конференции в Рамштайне станет, увы, дальнейшая изоляция Германии", - сказал в интервью газете Augsburger Allgemeine, обнародованном в субботу, 21 января, эксперт Христианско-демократического союза по внешней политике Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter).

Он также назвал "постыдным и ужасающим" тот факт, что Германия лишь почти через год после начала войны против Украины решила провести инвентаризацию танков Leopard, имеющихся в наличии у бундесвера и промышленности.

"Инвентаризация - правильный шаг"

В свою очередь председатель германо-украинской парламентской группы Робин Вагенер (Robin Wagener) из партии "Союз-90"/"зеленые" назвал решение Писториуса об инвентаризации правильным шагом. "Я думаю, что Германия по результатам этой проверки без промедления даст импульс для координированных поставок боевых танков", - пояснил Вагенер.

Германские "зеленые" в Европарламенте настроены гораздо критичнее. "Канцлер Шольц своим негативным отношением к европейским инициативам поставок танков Leopard раздражает наших европейских партнеров", - сказал представитель германской фракции "зеленых" Расмус Андресен (Rasmus Andresen) в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Важность скоординированных действий

Со своей стороны глава фракции Социал-демократической партии Германии (СППГ) Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) подчеркнул важность координированных действий в данном вопросе с Соединенными Штатами. "Важно, чтобы мы всегда предпринимали важные шаги вместе. "Вместе" означает прежде всего "с США". И поставка боевых танков - именно такой шаг", - пояснил Мютцених.

В последнее время поступали сообщения о том, что Шольц выразил готовность поставить Украине танки Leopard 2, лишь если США передадут Киеву танки Abrams. Министр обороны ФРГ Писториус, однако, отрицает существование такого условия.

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