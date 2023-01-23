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МИД РФ (фото из архива)Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/picture alliance
ПолитикаРоссия

Россия понижает уровень дипотношений с Эстонией

Екатерина Венкина
2 ч. назад

В МИД РФ вызван посол Эстонии Лайдре. Россия понижает уровень дипотношений с Эстонией до временного поверенного.

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Россия понижает уровень дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах. Об этом сообщили в понедельник, 23 января, в МИД РФ.

В российское министерство вызван посол Эстонии Маргус Лайдре. Ему заявлен "решительный протест в связи с действиями эстонских властей", отметили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Послу предписано покинуть Россию 7 февраля 2023 года. В Москве заявили, что приняли решение в ответ на радикальное сокращение численного состава российского посольства в Таллине. Власти РФ обвиняют руководство Эстонии в целенаправленном разрушении всего "комплекса отношений с Россией". "Будем и далее реагировать на враждебные шаги руководства Эстонии", - заявили в российском МИД.

Крупный пакет военной помощи Эстонии Киеву

На встрече 19 января на военной базе под эстонским городом Тапа министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Великобритании и других стран заявили о намерении поддержать Киев беспрецедентными поставками военной техники различного назначения, в частности - основных боевых танков, тяжелой артиллерии, средств противовоздушной обороны и боеприпасов.

Правительство Эстонии одобрило оказание Украине военной помощи на общую сумму 113 млн евро. Она включает в себя поставку нескольких десятков 155-мм и 122-мм гаубиц, нескольких тысяч боеприпасов к ним, грузового автотранспорта для их перевозки, а также более 100 противотанковых гранатометов Carl Gustaf. Пакет - крупнейший из тех, что Таллинн предоставляет Киеву с начала войны. Военная помощь Эстонии Украине с начала войны достигла 370 млн евро. Это - немного более одного процента от валового внутреннего продукта балтийского государства.

"Эстонцы знают из своей болезненной истории, что происходит, когда зло побеждает и большая страна поглощает малые. Если падет Украина, под угрозой окажется свобода и в других частях мира. Помогая Украине защищать свою независимость, мы защищаем право всех стран, в том числе и Эстонии, на свободу и демократию", - подчеркнула эстонский премьер-министр Кая Каллас.

МИД Эстонии потребовал вдвое сократить персонал российского посольства в Таллинне

Российское посольство в Эстонии 18 января приостановило прием заявок о выходе из гражданства России. По версии дипмиссии, это связано с "враждебными действиями эстонских властей", которые, как считают в Москве, препятствуют работе консульского отдела.

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс в свою очередь высказал мнение, что у российского консульства достаточно ресурсов для приема всех заявлений.

До этого МИД Эстонии потребовал от РФ вдвое сократить персонал российского посольства в Таллинне, чтобы "добиться паритета или эквивалентности в численности должностей".

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