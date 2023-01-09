Эстония готова первой в ЕС передать Киеву российские активы

Для передачи Украине замороженных российских активов Таллинн уже создает юридический механизм. В Германии тоже думают об этом, но не хотят единоличных шагов.

Эстония планирует до конца января нынешнего года создать законодательную базу, которая позволила бы ей передать Украине российские активы, замороженные Таллинном. Об этом, как сообщило в понедельник, 9 января, агентство Bloomberg, заявил официальный представитель эстонского министерства иностранных дел Михкель Тамм.

Таким образом, Эстония может стать первым государством Европейского Союза, которое передаст Киеву российские активы, - во всяком случае, другие страны не заявляли о скором создании такого механизма подчеркивает Bloomberg.

Ранее это же агентство, ссылаясь на источники в немецком правительстве, сообщило, что о возможной передаче российских активов Украине думают и в Германии, где заморозили около 5 млрд евро. Однако в Берлине ждут консолидированной позиции Евросоюза и не готовы к рискованным единоличным шагам, которые могут привести к волне юридических разбирательств.

Общая сумма российских средств, замороженных Эстонией, составляет 20 млн долларов. Всего же Евросоюз заморозил российских активов на 68 млрд евро, причем 90 процентов этой суммы приходится на Бельгию, Люксембург, Италию, Германию, Ирландию, Австрию и Францию.

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