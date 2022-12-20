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Полиция ФРГ у дома российского миллиардера Алишера УсмановаФото: Matthias Balk/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесРоссия

ФРГ в рамках санкций заморозила активы из РФ на 5 млрд евро

Даниил Сотников
20 декабря 2022 г.

Объем замороженных российских активов в Германии превысил 5 млрд евро, сообщили в федеральном правительстве.

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В Германии объем российских активов, замороженных в рамках исполнения санкций, достиг 5,046 млрд евро, сообщило федеральное правительство в ответ на запрос депутата бундестага от Левой партии Кристиана Гёрке (Christian Görke). Об этом пишет агентство dpa в понедельник, 19 декабря.

Из этой суммы 2,2 млрд евро приходятся на средства, о которых Немецкому федеральному банку (Бундесбанку) сообщили банки ФРГ. Еще 1,1 млрд - это "движимое имущество". Других подробностей федеральное правительство не сообщило. Как следует из ответа, за несколько месяцев российские физлица и компании практически не отчитались о наличии активов в ФРГ.

В июне объем замороженных российских активов в Германии составлял 4,48 млрд евро. По словам Гёрке, попавшие под санкции россияне зачастую понимают, что следователи в ФРГ "блуждают в темноте", в том числе потому, что земельные кадастры в стране не оцифрованы, а властям не хватает персонала. "Давно пора ужесточить санкции против олигархов, чтобы ударить по тем, кто извлекает выгоду из путинского круга власти", - прокомментировал Гёрке ответ правительства.

Закон об исполнении санкций в ФРГ

В мае в Германии был принят закон об исполнении санкций, призванный упростить сотрудничество и обмен информацией между различными ведомствами, которые следят за соблюдением ограничительных мер. Закон обязывает компании и физические лица, подпавшие под санкции, сообщать об их собственности немецким властям. За нарушение предусмотрены штраф или лишение свободы на срок до одного года.

Закон также расширил полномочия ряда ведомств, например Центрального ведомства по расследованию финансовых транзакций (Financial Intelligence Unit, FIU) и Бундесбанка. Их сотрудники теперь могут проводить обыски в квартирах и помещениях фирм, допрашивать свидетелей и запрашивать у банков информацию о владельцах счетов и ценных бумаг. 

Россияне оспаривают санкции в европейском суде

Ранее немецкая газета Bild  сообщила, что в Европейском суде в Люксембурге на рассмотрении высшей судебной инстанции ЕС находится 61 иск от российских и белорусских лиц и компаний, включенных в санкционные списки ЕС.

Санкции оспаривают, в том числе владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, который утверждает, что "понес серьезный репутационный ущерб", не имеет отношения к вторжению в Украину и не поддерживает правительство РФ. В суд обратился и главный акционер банка "Россия", близкий друг Владимира Путина Геннадий Тимченко, который настаивает, что власти ЕС ошиблись в оценке его отношений с Путиным.

В списке истцов, как следует из судебных документов, есть бывший владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович и руководитель финансовой группы "Альфа-Групп" Михаил Фридман. В ноябре сообщалось, что Европейский Союз в общей сложности заморозил российские активы на сумму около 68 млрд евро.

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