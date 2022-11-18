ЕС заморозил российские активы на сумму около 68 млрд евро

По информации журналистов, примерно 50 млрд евро из замороженных средств находятся в Бельгии, еще 5,5 млрд - в Люксембурге. На долю этих стран вместе с Италией, Германией, Ирландией, Австрией и Францией приходится более 90 процентов замороженных активов.
Еврокомиссия, кроме того, ожидает, что в ближайшее время Совет ЕС признает уклонение от санкций преступлением, передает Politico. Это облегчит процедуру конфискации активов в случае обвинительного приговора. Сложности с этим возникают, в частности, в Польше. Ее представитель объяснил, что в Варшаве полностью поддерживают инициативу ЕС, но для ее реализации необходимо принять соответствующий национальный закон.
В обновляемые санкционные списки Евросоюза на данный момент внесены 1241 физическое лицо и 118 юридических - их считают причастными к подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. Штрафные меры предполагают заморозку активов и запрет на въезд в ЕС.
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