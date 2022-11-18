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Здание Еврокомиссии в Брюсселе, БельгияФото: Cristian Ștefănescu/DW
ПолитикаРоссия

ЕС заморозил российские активы на сумму около 68 млрд евро

Анна Мельникова
14 мин. назад

Из всех российских активов, замороженных ЕС, 90% находятся в Бельгии, Люксембурге, Италии, Германии, Ирландии, Австрии и Франции.

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Европейский Союз заморозил российские активы на сумму около 68 млрд евро. Об этом сообщило в пятницу, 18 ноября, американское издание Politico,в распоряжении которого имеется соответствующий внутренний документ Еврокомиссии.

По информации журналистов, примерно 50 млрд евро из замороженных средств находятся в Бельгии, еще 5,5 млрд - в Люксембурге. На долю этих стран вместе с Италией, Германией, Ирландией, Австрией и Францией приходится более 90 процентов замороженных активов.

Объем национальных резервов России, также замороженных в результате санкций Евросоюза за агрессию в Украине, оценивается предварительно в 33,8 млрд евро.

Уклонение от санкций может стать преступлением

Еврокомиссия, кроме того, ожидает, что в ближайшее время Совет ЕС признает уклонение от санкций преступлением, передает Politico. Это облегчит процедуру конфискации активов в случае обвинительного приговора. Сложности с этим возникают, в частности, в Польше. Ее представитель объяснил, что в Варшаве полностью поддерживают инициативу ЕС, но для ее реализации необходимо принять соответствующий национальный закон. 

В обновляемые санкционные списки Евросоюза на данный момент внесены 1241 физическое лицо и 118 юридических - их считают причастными к подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. Штрафные меры предполагают заморозку активов и запрет на въезд в ЕС.

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