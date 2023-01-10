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Премьер-министр Эстонии Кая КалласФото: Nicolas Landemard/Le Pictorium/Maxppp/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесЭстония

Эстония готовит механизм для изъятия российских активов

Александра Иванова
24 мин. назад

В конце января Таллин представит юридический план по конфискации российских активов в стране для передачи их на восстановление Украины, заявили в МИД Эстонии.

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Эстония планирует представить в конце января юридический механизм для ареста замороженных российских активов в стране с последующей передачей их Украине, сообщает агентство Bloomberg в понедельник, 9 января, со ссылкой на заявление официального представителя МИД Эстонии Михкеля Тамма.

Таким образом инициатива Таллина может опередить соответствующее санкционное решение на уровне Евросоюза. Ожидается, что Эстония представит свой план к тому времени, когда Еврокомиссия разработает соглашение о том, как поступить с 300 млрд евро замороженных резервов Центробанка РФ и средств попавших под санкции россиян.

Ранее предложение направить замороженные в ЕС российские активы на помощь Украине по восстановлению высказывала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По оценке эстонского ведомства по борьбе с отмыванием денег, общая сумма замороженных в стране активов россиян составляет 20 млн евро.

Дискуссия об аресте российских активов в Германии

Ранее, 3 января, агентство Bloomberg сообщало, что в правительстве ФРГ нет единой позиции по вопросу об аресте замороженных в стране активов россиян. По информации агентства, особенно министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) настаивает, чтобы по крайней мере часть российских активов была направлена на восстановление Украины. Эту позицию разделяют и другие политики из партии "зеленых".

В целом власти Германии открыты для того, чтобы пойти по этому пути, однако ждут консолидированной позиции Евросоюза, так как единоличные шаги в этой сфере могут привести к волне юридических разбирательств.

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Сообщение агентства Bloomberg о планах Эстонии разработать план по конфискации российских активов, замороженных в стране

Estonia to Move Ahead of EU With Plans to Seize Russian Assets
www.bloomberg.com
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