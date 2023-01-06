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Полиция ЛатвииФото: Imago/I. Vadone
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В Латвии задержан шеф-редактор российского агентства Sputnik

Даниил Сотников
22 мин. назад

Шеф-редактора "Sputnik Литва" Марата Касема подозревают в нарушении санкций ЕС. В России утверждают, что его подозревают и в шпионаже.

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Сотрудники Службы государственной безопасности Латвии (СГБ) задержали шеф-редактора прокремлевского агентства "Sputnik Литва" Марата Касема. Об этом сообщил в четверг, 5 января, со ссылкой на заявление спецслужбы новостной портал Delfi.

По его сведениям, Касем был задержан еще 3 января "по подозрению в предоставлении хозяйственных ресурсов кремлевскому пропагандистскому ресурсу, находящемуся под санкциями Европейского Союза". В  свою очередь портал "Sputnik Ближнее зарубежье" утверждает - без ссылки на источник, - что Касема подозревают еще и в шпионаже - по этой статье ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Другие источники пока не подтвердили эту информацию.

Адвокат Касема Имма Янсоне сообщила, что еще не получила материалы дела. Суд в Риге 5 января избрал Марату Касему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Киселев назвал задержание "политическим преследованием"

Дмитрий Киселев - генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит Sputnik, сообщил, что Касем - гражданин Латвии, уже несколько лет живет и работает в Москве, а в Латвию приехал 30 декабря по семейным обстоятельствам. Его задержание Киселев назвал "политическим преследованием".

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, полгода назад Касем жаловался на то, что власти стран Балтии якобы преследуют его за профессиональную деятельность. В СГБ сообщили порталу Delfi, что "давно следили за деятельностью задержанного гражданина Латвии".

"Человек работает на одном из информационных ресурсов подконтрольного Кремлю агентства "Россия сегодня", которое распространяет сообщения в соответствии с интересами Кремля, в том числе регулярно дискредитирующие Латвию и союзные ей страны", - заявили в СГБ, напомнив, что сотрудничество с попавшими под санкции организациями запрещено.

Касему до 2024 года запрещен въезд в Литву

В конце мая 2019 года Марат Касем был задержан в аэропорту Вильнюса – как он сам утверждал, с формулировкой "угроза национальной безопасности". Тогда же ему запретили въезд в Литву в течение пяти лет. В июле 2019-го Комиссия по радио- и телевещанию Литвы (RTCL) решила заблокировать сайт "Sputnik Литва" за нарушение авторских прав. Литовское национальное радио и телевидение (LRT) заявило, что Sputnik незаконно и без его согласия опубликовал на своем сайте статьи, принадлежащие LRT.

В марте, после начала российского вторжения в Украину, Европейский Союз запретил работу агентства Sputnik и канала RT на территории ЕС. Запрет действует до окончания войны и до тех пор, пока Россия и связанные с ней СМИ "не остановят деятельность по дезинформации и информационные манипуляции против ЕС".

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