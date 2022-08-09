После запрета RT в ЕС эксперты нашли сотни сайтов с прокремлевской пропагандой

Нью-йоркская компания NewsGuard, которая изучает и отслеживает фейковую информацию в интернете, выявила 250 сайтов, активно распространяющих российскую дезинформацию о войне, причем десятки из них появились в последние месяцы. Как передало во вторник, 9 августа, агентство AP, эта тенденция, по всей видимости, стала ответом на решение ЕС запретить вещание телеканала RT и работу агентства Sputnik.

Около половины из сайтов англоязычные, другие - на французском, немецком или итальянском языках. Многие были созданы задолго до войны, однако не были явно связаны с Москвой, пока внезапно не начали публиковать прокремлевскую повестку, отмечают эксперты. В числе продвигаемых нарративов - утверждения, что украинская сторона инсценировала ряд смертоносных атак, чтобы заручиться поддержкой мирового сообщества, а также что украинские беженцы совершают преступления в Германии и Польше.

Эксперты: Видеоматериалы RT распространяются в соцсетях под новым брендом

Кроме того, Европейский Ситуационный центр по борьбе с дезинформацией (Disinformation Situation Center, DSC) выяснил, что видеоматериалы RT распространяются в соцсетях под новым брендом и с другим логотипом или вообще без него.

"Вместо того, чтобы внедрить эффективные системы модерации контента, они (соцсети. - Ред.) играют в догонялки с дезинформационным аппаратом Кремля", - отметил Феликс Картте, старший консультант в британской неправительственной организации Reset, которая основала DSC.

При этом, как отметило агентство AP, эксперты выявили и сайты, которые распространяют проукраинскую пропаганду, в частности, городскую легенду о военном летчике-асе "Призрак Киева", однако число подобных ресурсов существенно меньше, чем прокремлевских.

Суд в Люксембурге отклонил иск RT

Ранее, 27 июля, Европейский суд в Люксембурге отклонил иск телеканала RT France против Совета ЕС по вопросу о запрете вещания канала на территории европейского сообщества. Постановление вынесено большой палатой Европейского суда общей юрисдикции.

Инстанция в Люксембурге пришла к выводу, что Совет ЕС подтвердил факт "активной поддержки" со стороны RT France "российской политики дестабилизации и агрессии" против Украины. Кроме того, канал транслировал информацию, которая оправдывала войну РФ против Украины и могла представлять значительную угрозу общественному порядку и безопасности ЕС, указали в Люксембурге.

Решение о запрете вещания принял Совет ЕС

Совет ЕС 1 марта принял решение о запрете вещания RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish, а также агентства Sputnik. В качестве обоснования, в частности, говорилось, что Россия распространяет через эти каналы пропаганду в оправдание своей агрессии против Украины и тем самым угрожает общественному порядку и безопасности ЕС. RT France в ответ подал иск в суд Евросоюза, а также представил ходатайство о предварительной правовой защите с целью приостановки запрета.

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