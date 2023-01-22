Лондон поддержал предложение поставить Украине танки Leopard

На 333-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 22 января (время московское).

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обнародовали детали задержания заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. Сообщается, что Лозинского задержали в момент получения взятки в 400 тысяч долларов. Эти деньги предназначались в качестве "вознаграждения" за помощь в заключении договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.

Летом 2022 года правительство Украины выделило 1,68 млрд гривен для закупки оборудования и техники, чтобы зимой обеспечить население альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения. По данным следствия, "ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решили присвоить часть государственных средств". Они вступили в сговор с группой посредников и обеспечили заключение с "заранее определенными субъектами предпринимательской деятельности" договоров о закупках по стоимости, завышенной почти на 280 млн гривен. Следователи полагают, что Лозинский был членом преступной группировки, незаконно присвоившей часть этих средств.

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"Задача максимум" для России сейчас - совершить прорыв на южном направлении, завершить оккупацию Донецкой и Луганской областей, прервать поставки оружия в Украину и захватить Киев. Такое предположение высказал в колонке для онлайн-издания "Украинская правда" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. В то же время "историческая миссия Украины", по словам Данилова, состоит в том, чтобы "навсегда уничтожить саму идею имперской России". После этого "Россия должна стать обычным национальным государством, лишенным колоний или дефрагментированным", указал секретарь СНБО.

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Великобритания поддерживает предложение поставить Вооруженным силам Украины современные немецкие боевые танки Leopard 2. "Конечно, я был бы рад, если бы они получили на вооружение такие вещи, как Leopard 2", - заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли в интервью телеканалу Sky News. Отвечая на вопрос, достаточно ли, по его оценке, делает Германия для поддержки Украины, дипломат указал, что хотел бы, чтобы в этом отношении "каждая страна шла так далеко, как она может"

Хроника событий 22 января 00.00 - 13.59 >>>

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