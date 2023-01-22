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Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон
Олаф Шольц и Эмманюэль МакронФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
ПолитикаФранция

Макрон: ФРГ и Франция будут "пионерами воссоздания" Европы

Ольга Лебедева
36 мин. назад

В Париже проходят торжественные мероприятия по случаю 60-летия Елисейского договора - основополагающего документа отношений Германии и Франции, на них приехали правительство ФРГ и 120 депутатов.

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Германия и Франция должны стать "пионерами в воссоздании" Европы, уверен французский президент Эмманюэль Макрон. Эта роль принадлежит этим двум соседним странам, поскольку после Второй мировой войны они прошли совместный путь примирения, заявил он в воскресенье, 22 января, выступая на торжественной церемонии в Париже по случаю 60-летия Елисейского договора.

При этом Европейский Союз должен и впредь быть в состоянии выступать в качестве "геополитической силы" на мировой арене, подчеркнул Макрон. В частности, он назвал необходимость строительства новой энергетической системы, несмотря на разногласия между странами, а также инвестиций в переход на возобновляемые источники энергии и производство безэмиссионных видов энергии.

Целью является построение Европейского Союза, который "полностью выполняет свои задачи в качестве геополитической силы, как в сфере обороны, так и в космосе, и дипломатии", добавил президент Франции.

Шольц подчеркнул тесное сотрудничество двух стран

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), выступая с речью в Сорбонне, подчеркнул необходимость германо-французского сотрудничества "как источника импульсов в объединенной Европе". Он назвал Францию "незаменимой нацией" и многократно использовал в своем выступлении французские выражения. Ранее Шольца критиковали за то, что в речи о Европе в Праге он не упомянул Францию, что стало очередным фактором некоторого охлаждения отношений двух стран, продолжавшегося на протяжении последних месяцев.

Кроме того, Шольц вновь подтвердил неизменную солидарность Европы с Украиной. "Мы будем и дальше поддерживать Украину, так долго и всесторонне, как это необходимо. Мы, европейцы, вместе будем защищать наш проект мирной Европы", - добавил он и выразил уверенность в том, что "путинский империализм не сможет победить". По словам Шольца, европейцы не позволят "вернуться в то время, когда насилие заменяло политику, а континент раздирали ненависть и соперничество наций".

Елисейский договор - 60 лет спустя

Елисейский договор ФРГ и Франция подписали 22 января 1963 года, через 18 лет после окончания Второй мировой войны. Он считается основополагающим документом дружественных отношений двух стран, которые были соперницами на протяжении столетий. На торжества по этому случаю в Париж приехали канцлер ФРГ вместе с 19 членами его кабинета, а также около 120 депутатов бундестага. Это первая столь представительная встреча Германии и Франции в последнее время.

Среди прочего, во второй половине дня состоится совместное заседание двух правительств, которое было отложено в октябре. Среди ожиданий от этой встречи - возможное совместное решение Шольца и Макрона по скоординированной поставке основных боевых танков Украине.

Смотрите также:

Германия-Франция - 50 лет Елисейскому договору

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