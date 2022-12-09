Среди 14 погибших в результате трагедии оказался и один ребенок, еще 25 человек получили ранения, среди них 11 детей. В ГСЧС сообщили, что эти люди находятся в больнице. Несколько раненых - в тяжелом состоянии в реанимации, сообщили в Нацполиции.