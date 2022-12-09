Крушение вертолета с руководством МВД Украины в Броварах
В Броварах под Киевом разбился вертолет, на борту которого были руководители МВД Украины, включая министра Монастырского. Вертолет упал возле детсада, вызвав пожар. Погибли 14 человек, среди них один ребенок. Галерея DW.
Авиакатастрофа в центре Бровар
Вертолет Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) упал вблизи детского сада и 14-этажного жилого дома в центре города в 8:20 утра 18 января. По данным на 15:00, в результате катастрофы погибли 14 человек, среди которых руководители МВД Украины - министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
Пожар удалось быстро потушить
Из-за падения вертолета возник пожар в детском саду, который удалось быстро локализовать, а через час после катастрофы и полностью ликвидировать.
Погибли 14 человек
Среди 14 погибших в результате трагедии оказался и один ребенок, еще 25 человек получили ранения, среди них 11 детей. В ГСЧС сообщили, что эти люди находятся в больнице. Несколько раненых - в тяжелом состоянии в реанимации, сообщили в Нацполиции.
На борту вертолета было руководство МВД
На борту вертолета находились шесть человек из руководства МВД Украины, в том числе министр Денис Монастырский (фото из архива) и трое членов экипажа ГСЧС. По имеющейся информации, все они погибли.
Пострадали взрослые и дети
Другие жертвы авиакатастрофы - ребенок и взрослые, которые приводили детей в садик или были вблизи места падения вертолета, сообщает "Общественное Новости".
Спасатели на месте крушения
К ликвидации последствий авиакатастрофы спасатели привлекли 127 человек и 30 единиц техники.
Разбился вертолет EC-225
По данным ГСЧС, катастрофу потерпел вертолет EC-225. Это старое название нынешней модели H225, выпускаемой компанией Airbus Helicopters (ранее Eurocopter). Так выглядит вертолет этой модели на архивном фото.
Начато досудебное расследование
Власти выясняют причины трагедии в Броварах. В прокуратуре Киевской области сообщили, что начато досудебное расследование по факту авиакатастрофы. За его проведение отвечает региональное управление СБУ.
СБУ рассматривает несколько версий
Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) начали досудебное расследование по факту катастрофы вертолета. Как отмечается в сообщении СБУ, рассматриваются несколько версий причины трагедии, среди которых нарушение правил полета, техническая неисправность, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.
Соболезнования от Зеленского
Президент Украины Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в Броварах. "Светлая память всем, чьи жизни унесло это черное утро!" - написал он в своем Telegram-канале. В ФРГ также почтили память погибших в авиакатастрофе. Канцлер ФРГ Шольц назвал в своем Twitter эту среду "печальным днем" для Украины. Глава МВД Нэнси Фезер предложила Киеву помощь в расследовании обстоятельств трагедии.