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Данил Билык
18 января 2023 г.
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Топ-тема

Шарль Мишель и Владимир Зеленский в Киеве

Визит Мишеля: танки для Украины и орден для главы Евросовета

Конфликты5 ч. назад
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Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Евротрибунал для Путина. DW Новости Шоу

Евротрибунал для Путина. DW Новости Шоу

Политика6 ч. назад60:45 мин.
Карикатура - строгая женщина говорит, уезжающему от нее поросенку Петру (популярный мем, символизирующий желание эмигрировать из России): "Отдай трактор, свинья".

Изъятие имущества уехавших из РФ, или Кошмар поросенка Петра

Изъятие имущества уехавших из РФ, или Кошмар поросенка Петра

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Галина Арапова, российская медиа-юрист и эксперт в области информационного права

Власть в РФ может заблокировать YouTube. Но нужно ли ей это?

Власть в РФ может заблокировать YouTube. Но нужно ли ей это?

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Прощание с Вахтангом Кикабидзе в Тбилиси, 19 января 2023 года

Как Грузия простилась с Вахтангом Кикабидзе

Как Грузия простилась с Вахтангом Кикабидзе

Общество6 ч. назад
Европарламент в Страсбурге

Европарламент проголосовал за создание трибунала для Путина

Европарламент проголосовал за создание трибунала для Путина

Конфликты11 ч. назад
Детский сад в Броварах, на который упал вертолет с руководством МВД Украины, 18 января 2023 года

Крушение под Киевом вертолета с главой МВД: что известно

Крушение под Киевом вертолета с главой МВД: что известно

Катастрофы11 ч. назад
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