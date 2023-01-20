  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Свенья Шульце и вице-премьер Украины Александр Курбаков в Одессе
Свенья Шульце и вице-премьер Украины Александр Курбаков в ОдессеФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
ПолитикаУкраина

Германия выделяет на восстановление Украины еще 52 млн евро

Сергей Ромашенко
23 мин. назад

Министр по вопросам экономического сотрудничества ФРГ Свенья Шульце посетила с необъявленным визитом Одессу. Она отметила, что Украине для победы требуются не только вооружения, но и помощь в гражданской сфере.

https://p.dw.com/p/4MTKO

На фоне продолжающихся российских военных ударов по объектам инфраструктуры УкраиныГермания выделит этой стране дополнительную помощь в размере 52 млн евро. Об этом сообщила министр по вопросам экономического сотрудничества ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze). "Снабжение электроэнергией, теплом и водой тоже играет свою роль в деле укрепления украинского общества в этой войне. Поэтому Украина нуждается не только в вооружениях, но и в гражданской поддержке", - заявила Шульце в ходе необъявленного визита в Одессу в четверг, 19 января.

В Одессе она встретилась с вице-премьером Украины, курирующим вопросы восстановления страны, Александром Кубраковым и обсудила с ним вопросы германо-украинского сотрудничества. В ходе переговоров Свенья Шульце пообещала Украине дальнейшую конкретную помощь в деле обеспечения этой страны электроэнергией, отоплением и медицинским оборудованием, а также в деле подготовки коммунальных выборов.

Помощь украинским беженцам

20 января Свенья Шульце посещает город Штефан-Воде в Молдове близ границы с Украиной. Через этот город проходит главный маршрут украинских беженцев. Германия в рамках поддержки программы приема беженцев из Украины уже выделила в прошлом году около 600 млн евро.

На эти средства были закуплены лабораторное оборудование, транспортные средства и стройматериалы для больниц и профинансированы семинары для психологов и социальных работников. В ходе визита в Штефан-Водэ Шульце символически передаст электрогенератор.

Молдова с начала российского вторжения в Украину приняла больше украинских беженцев, чем любая другая страна - 2,6 млн человек. Большинство из них впоследствии перебрались в Румынию и другие страны ЕС. На конец минувшего года в Молдове оставалось около 100 тысяч беженцев, что составляет примерно четыре процента молдавского населения.

Смотрите также:

Объявит ли ФРГ о танках для Киева на встрече в Рамштайне

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Что нового под Соледаром и что ждать после удара по Днепру и ухода Арестовича. DW Новости (17.01.23)

Что нового под Соледаром и что ждать после удара по Днепру и ухода Арестовича. DW Новости (17.01.23)

В Днепре завершили поиски людей под завалами разрушенного в результате российской атаки жилого дома. По последним данным, погибли 44 человека, еще 20 пропали без вести. Алексей Арестович заявил, что увольняется из Офиса президента Украины. После удара по Днепру Арестович сказал, что российская ракета могла упасть на жилой дом в результате того, что ее сбили украинские силы ПВО.
17 января 2023 г.36:11 мин.
external

Как война в Украине и агрессивная политика Кремля изменили Латвию. Европа в фокусе (14.01.2023)

Как война в Украине и агрессивная политика Кремля изменили Латвию. Европа в фокусе (14.01.2023)

Война в Украине сильно повлияла на ситуацию в Евросоюзе, в том числе и в Латвии. Страдают обычные люди. Выросли цены на энергоносители и продовольствие, нарушены торговые связи. И агрессивная политика Кремля и его война против Украины пугает многих жителей Латвии. Число тех, кто считает Россию соседом, с которым можно торговать и вести переговоры, явно сокращается.
Политика13 января 2023 г.26:46 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Немецкий танк Leopard 2 в Литве

Почему танки Leopard могут сыграть решающую роль в Украине

Конфликты19 января 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Вид на горнодобывающее предприятие LKAB в Кируне (фото из архива)

Редкоземельные металлы в Швеции: насколько они важны для ЕС

Редкоземельные металлы в Швеции: насколько они важны для ЕС

Экономика и бизнес6 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Евротрибунал для Путина. DW Новости Шоу

Евротрибунал для Путина. DW Новости Шоу

Политика17 ч. назад60:45 мин.
Разрушенные дома в Бахмуте, январь 2023 года

Военные будни жителей Бахмута. Репортаж DW

Военные будни жителей Бахмута. Репортаж DW

Конфликты20 ч. назад
Карикатура - строгая женщина говорит, уезжающему от нее поросенку Петру (популярный мем, символизирующий желание эмигрировать из России): "Отдай трактор, свинья".

Изъятие имущества уехавших из РФ, или Кошмар поросенка Петра

Изъятие имущества уехавших из РФ, или Кошмар поросенка Петра

Политика21 ч. назад
КПП на границе Казахстана и России

Возвращение домой или ВНЖ? Что делать россиянам в Казахстане

Возвращение домой или ВНЖ? Что делать россиянам в Казахстане

Политика6 ч. назад
Российский политик Алексей Навальный, фото из архива

#FreeNavalny: где и зачем идет кампания "Свободу Навальному"

#FreeNavalny: где и зачем идет кампания "Свободу Навальному"

Политика7 ч. назад
На главную страницу