Германия выделяет на восстановление Украины еще 52 млн евро

Министр по вопросам экономического сотрудничества ФРГ Свенья Шульце посетила с необъявленным визитом Одессу. Она отметила, что Украине для победы требуются не только вооружения, но и помощь в гражданской сфере.

На фоне продолжающихся российских военных ударов по объектам инфраструктуры УкраиныГермания выделит этой стране дополнительную помощь в размере 52 млн евро. Об этом сообщила министр по вопросам экономического сотрудничества ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze). "Снабжение электроэнергией, теплом и водой тоже играет свою роль в деле укрепления украинского общества в этой войне. Поэтому Украина нуждается не только в вооружениях, но и в гражданской поддержке", - заявила Шульце в ходе необъявленного визита в Одессу в четверг, 19 января.



В Одессе она встретилась с вице-премьером Украины, курирующим вопросы восстановления страны, Александром Кубраковым и обсудила с ним вопросы германо-украинского сотрудничества. В ходе переговоров Свенья Шульце пообещала Украине дальнейшую конкретную помощь в деле обеспечения этой страны электроэнергией, отоплением и медицинским оборудованием, а также в деле подготовки коммунальных выборов.

Помощь украинским беженцам

20 января Свенья Шульце посещает город Штефан-Воде в Молдове близ границы с Украиной. Через этот город проходит главный маршрут украинских беженцев. Германия в рамках поддержки программы приема беженцев из Украины уже выделила в прошлом году около 600 млн евро.

На эти средства были закуплены лабораторное оборудование, транспортные средства и стройматериалы для больниц и профинансированы семинары для психологов и социальных работников. В ходе визита в Штефан-Водэ Шульце символически передаст электрогенератор.

Молдова с начала российского вторжения в Украину приняла больше украинских беженцев, чем любая другая страна - 2,6 млн человек. Большинство из них впоследствии перебрались в Румынию и другие страны ЕС. На конец минувшего года в Молдове оставалось около 100 тысяч беженцев, что составляет примерно четыре процента молдавского населения.

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