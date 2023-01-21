ISW: Легкая сдача Бахмута обошлась бы Украине дороже обороны

На 333-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 22 января (время московское).

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В течение минувших суток Силы обороны Украины отбили атаки врага в районах 10 населенных пунктов, говорится в утренней оперативной сводке Генерального штаба ВСУ в соцсети Facebook. "Оккупанты вели безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Лиманском направлениях. Продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении, наращивают интенсивность применения авиации. На других направлениях - обороняются", - сообщил украинский Генштаб. В свою очередь войска РФ в течение 21 января нанесли 1 ракетный и 27 авиационных ударов, а также совершили 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. По всей Украине сохраняется угроза нанесения ударов с использованием ракет наземного и воздушного базирования и дронов-камикадзе.

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Если бы Украина позволила войскам РФ легко взять Бахмут, она заплатила бы в итоге цену гораздо больше той, чем платит сейчас за его оборону, - такой вывод содержится в очередном обзоре американского Института изучения войны (ISW). "Бахмут сам по себе не имеет оперативного или стратегического значения, но, если бы российские войска взяли его сравнительно быстро и легко, они могли бы рассчитывать на расширение наступательных операций, которые заставили бы Украину спешно оборудовать оборонительные позиции на менее благоприятной местности", - полагают эксперты ISW. Они отмечают, что Россия перебрасывает живую силу и технику в район Бахмута с мая 2022 года, но пока не достигла каких-либо оперативно значимых успехов, которые бы могли серьезно угрожать его обороне.

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Западные страны работают над установлением потолка цен на российские нефтепродукты, но ситуация на рынках сложная и есть вероятность, что "все пойдет не по плану", заявила министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, установить предельные цены для нефтепродуктов сложнее, чем для сырой нефти, учитывая широкий диапазон различных товаров и важность обеспечения стабильных поставок российского дизельного топлива на рынок.

"Это сложней, но мы упорно работали над тем, чтобы понять, как достичь тех же целей. Знаете, всегда есть вероятность того, что что-то может пойти не по плану, но мы очень внимательно изучили эти рынки и верим, что собираемся выпустить набор ограничений, которые добьются тех же результатов, что мы добились с сырой нефтью", - сказала Йеллен.

США продлили до конца года пребывание десантной бригады в Румынии

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Администрация США решила продлить присутствие бригады 101-й воздушно-десантной бригады в Румынии еще на девять месяцев. Это ближайшее к военным действиям в Украине подразделение американских военных в Европе, сообщила газета The New York Times. В состав бригады входят около 4000 военных, находящихся на авиабазе "Михаил Когэлничану" меньше чем в 100 км от Украины. Американские военные были отправлены туда в начале 2022 года для усиления восточного фланга НАТО. Американские силы в Румынии тренируют военных из стран-союзников по НАТО: Болгарии, Германии, Венгрии и Словакии. Обучением украинских военнослужащих эти силы не заминаются, отмечает NYT.

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Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес высказал предположение, что для освобождения Украиной оккупированной части Запорожской области необходимо в первую прервать российские пути снабжения через Мариуполь и Мелитополь в Крым. "Украинские силы должны иметь возможность разрушать их, нанести удар по логистике, транспорту, железным дорогам, штабам вдоль этого сухопутного моста или в Мелитополе, или в Мариуполе, или где-то посередине между ними", - добавил Ходжес.

В Финляндии заморозили российские активы на 200 млн евро

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Власти Финляндии в рамках исполнения санкций против РФ заморозили в стране активов из России на сумму в 187 млн евро, пишет издание Yle со ссылкой на данные Управления по взысканию долгов. "Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. Самое разное имущество, имеющее ценность", - рассказала начальник отдела санкций МИД Финляндии Пиа Саариваара.

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Российские войска в течение 21 января 115 раз обстреляли Сумскую область Украины из минометов и артиллерии, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. В результате обстрелов ранен осколками 17-летний молодой человек, был разрушен один жилой дом, еще около 10 домов повреждены, написал он.

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Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) анонсировал свою поездку в Украину. "Несомненно, что я скоро поеду в Украину. Это произойдет, возможно, в течение следующих четырех недель", - заявил Писториус в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, отвечая на вопрос, куда он отправится в первую очередь на новом посту.

На вопрос о поставках Украине немецких танков Leopard глава Минобороны ответил, что Германия "ведет очень тесный диалог по этому вопросу с нашими международными партнерами, прежде всего с США". "Чтобы быть хорошо подготовленным к возможным решениям, я поручил своему ведомству в пятницу проверить все, чтобы мы не теряли времени без необходимости, если случится самое худшее", - сказал он.

Хроника событий 21 января 14.00 - 23.59 >>>

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