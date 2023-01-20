Редкоземельные металлы в Швеции: насколько они важны для ЕС

Редкоземельные металлы, крупное месторождение которых было найдено в Швеции, играют ключевую роль для развития "зеленых" технологий. До сих пор добыча редких земель в Европе не велась. Что может измениться теперь?

Об обнаружении месторождения, содержащего более миллиона тонн редкоземельных металлов, в Кируне, на севере Швеции, шведская государственная горнодобывающая компания LKAB объявила 12 января.

Редкоземельные элементы, также известные как редкоземельные металлы или оксиды редкоземельных металлов, - это 17 тяжелых металлов, имеющих широкий спектр коммерческого и промышленного применения. Они особенно важны для перехода экономики на возобновляемые источники энергии, поскольку необходимы, в частности, для производства ветрогенераторов и электромобилей.

На сегодняшний день ЕС сильно зависит от импорта этих металлов или соединений, для получения которых они нужны. В заявлении Яна Мострёма, генерального директора компании LKAB, говорится, что обнаружение в Швеции месторождения редких земель - это "хорошая новость для Европы и климата". Месторождение "может стать важным элементом для производства стратегически важного сырья, которое абсолютно необходимо для перевода экономики на "зеленые" рельсы", добавил он.

Глава компании LKAB Ян Мострём Фото: Jonas Ekstromer/TT News Agency/REUTERS

Эксперты указывают, что объем запасов шведского месторождения еще предстоит уточнить, однако, исходя из оценки компании в 1 миллион тонн, оно может оказаться крупнейшим в своем роде в Европе. Месторождение, получившее название Per Geijer, находится на шведской территории Полярного круга, богатой редкоземельными элементами. О том, что компания LKAB занимается поиском редкоземельных металлов в Кируне, было широко известно.

Насколько редки редкие земли и у кого их больше всего?

Несмотря на название, редкие земли в изобилии встречаются во многих регионах мира, однако их добыча и извлечение чрезвычайно сложны и дорогостоящи. К тому же, она может нанести серьезный ущерб окружающей среде.

Самыми крупными запасами редкоземельных металлов в мире обладает Китай. За ним следуют Вьетнам, Бразилия и Россия. При этом в плане очищения и первичной обработки редкоземельных металлов Китай опережает другие страны с большим отрывом: по данным Геологической службы США (US Geological Survey), на его долю приходится более 60% всего производства редкоземельных металлов в мире по состоянию на январь 2022 года, далее следуют США (16%), Мьянма (9%) и Австралия (8%).

В Европе существуют серьезные нормативные барьеры для добычи и производства стратегически важного сырья, и в настоящее время здесь редкие земли не добывают. Из-за этого ЕС в значительной степени зависит в данной области от Китая и других стран.

Это является важным политическим вопросом, учитывая, насколько сильно ЕС хочет покончить с сырьевой зависимостью от Китая и России, а также развивать собственные "зеленые" технологии для достижения своих климатических целей.

Значение месторождения редких земель в Швеции для Европы

"Всякий раз, когда объявляют об обнаружении нового месторождения редкоземельных металлов, появляются заявления о его огромных размерах, поэтому сначала важно изучить данные", - говорит DW Джули Клинджер, профессор географии в Университете Делавэра.

"Если посмотреть на появлявшиеся в прошлом заголовки статей о месторождениях редкоземельных металлов в Гренландии, Северной Корее, Афганистане, Турции, на дне океана, на Луне, видно, что везде эти месторождения описывались как крупнейшие или одни из крупнейших", - добавляет она, подчеркивая необходимость подробного изучения находки.

В свою очередь Набил Манчери, генеральный секретарь Глобальной ассоциации редкоземельной промышленности (Global Rare Earth Industry Association), говорит, что для определения качества месторождения необходимо провести еще много работы.

"С экономической точки зрения, это еще не "запасы". Нужно еще много бурения, много испытаний, и при этом у вас еще нет полной информации о качестве руды", - поясняет он в беседе с DW.

Клинджер считает, что находка потенциально может стать альтернативным источником для удовлетворения потребностей Европы в редкоземельных металлах. Однако для разработки месторождения потребуется от 10 до 15 лет, как и отмечается в собственных оценках компании LKAB. "Это связано не только с процессом получения разрешений, хотя его часто критикуют. Начало эксплуатации нового месторождения - это монументальная строительная и инженерная работа", - объясняет она.

Последующие шаги

Чтобы компания LKAB могла вести разработку открытого ею месторождения, необходимо будет изменить подход ЕС к вопросу добычи такого сырья. "ЕС уже давно "забраковал" добычу полезных ископаемых как нечто, что "не хотят видеть у себя на заднем дворе", - говорит Манчери.

Глава LKAB Мострём надеется на ускорение строгих процессов получения разрешений на разработку месторождения в ЕС, чтобы его компания могла быстрее поставлять готовые материалы на рынок. "Если мы действительно хотим осуществить переход на "зеленые" источники энергии, мы должны найти способы ускорить этот процесс", - заявил он на пресс-конференции.

В настоящее время Еврокомиссия работает над снижением барьеров на пути добычи и производства стратегически важного сырья ради перевода экономики на "зеленые" рельсы.

Однако, по словам Манчери, налаживание работы горнодобывающей промышленности - это только полдела. "Обеспечив разработку месторождения, нужно также создать перерабатывающую промышленность", - указывает он, имея в виду сложные и энергоемкие процессы выделения и переработки редкоземельных металлов.

Нужны ли редкие земли лишь для "зеленой" экономики?

Эксперты считают это очень важным вопросом, поскольку редкоземельные элементы также используются во многих загрязняющих окружающую среду отраслях промышленности.

"Хотя в большинстве пресс-релизов и подчеркивается важность редкоземельных элементов для технологий возобновляемой энергетики, редкие земли также важны для нефтепереработки и имеют большое значение для военной промышленности", - констатирует Клинджер.

"Сегодня ни в ЕС, ни в других странах не существует политики, которая "защищала" бы материалы, добываемые во имя борьбы с изменением климата, от использования их в других, менее благоприятных для климата отраслях. Даже шведская государственная компания LKAB или любая другая горнодобывающая компания не обязана продавать свою продукцию фирмам, работающим с технологиями возобновляемой энергии", - поясняет она.

Она убеждена, что если такие горнодобывающие компании, как LKAB, требуют ускорить процесс получения разрешений на разработку месторождений во имя борьбы с изменением климата, то в ЕС должны существовать и правила, которые не позволят продавать добываемое сырье предприятиям из неэкологичного сектора экономики.

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