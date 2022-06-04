 Исследование: ФРГ может оказаться в зависимости от поставок из КНР | Новости из Германии о Германии | DW | 04.06.2022

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Германия

Исследование: ФРГ может оказаться в зависимости от поставок из КНР

Германия ввозит свыше 50 процентов магния и 45 процентов редкоземельных элементов из КНР. Последние особенно важны для производства электродвигателей, констатировали в Институте немецкой экономики.

Производство магния в Китае

Производство магния в Китае (фото из архива)

Пытаясь отказаться от использования российских источников энергии, Германия может оказаться в новой зависимости - теперь уже от Китая. Это следует из оценок, обнародованных в субботу, 4 июня, Институтом немецкой экономики (IW) в Кельне.

Так, доля импортируемого из КНР магния составляет свыше 50 процентов, редкоземельных элементов - 45 процентов. Эта категория сырья особенно важна для производства электродвигателей. Щелочноземельный металл и сплавы из него в свою очередь используются в авиации, автомобилестроении и машиностроении, а также в химической промышленности и при выпуске удобрений.

Как следует из отчета Еврокомиссии от 2020 года, в целом 65 процентов сырья для электродвигателей ввозится в ЕС из КНР. Эта страна также является ведущим поставщиком элементов (доля - более 50 процентов) для ветряных турбин и фотоэлектрических систем.

"Репутация КНР как надежного партнера, похоже, находится под угрозой"

"На фоне войны в Украине и связанных с ней экономических санкций против России геополитическая роль экономических взаимозависимостей также подвергается испытанию", - констатировали в IW.

"Кроме того, репутация КНР как надежного торгового партнера и поставщика важных товаров промежуточного потребления и сырья в долгосрочной перспективе, похоже, находится под угрозой из-за хаоса локдаунов при стратегии "нулевой терпимости" к COVID-19", - полагают составители отчета.

"Пекин не хочет оттолкнуть Запад, встав на сторону России"

В конце мая в IW констатировали, что Россию и Китай начинают связывать все более тесные экономические отношения. С 2017 по 2021 годы объем внешней торговли КНР с РФ увеличился с 84 млрд долларов (78 млрд евро) - до почти 147 млрд долларов (137 млрд евро), то есть почти на 75 процентов.

"С одной стороны, Россия является важным союзником (КНР - Ред.), с другой - Пекин не хочет оттолкнуть Запад, встав на сторону России", - заявила эксперт IW, автор исследования Сонья Бер (Sonja Beer). Не ясно лишь, как долго Китай сможет придерживаться этого двойственного курса, добавила она.

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    Автор: Михаил Бушуев


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