Немецкие эксперты: Экономические связи РФ и Китая становятся все теснее

По данным Института немецкой экономики (IW), Россию и Китай связывают все более тесные экономические отношения. С 2017 по 2021 год объем внешней торговли Китая с РФ увеличился с 84 млрд долларов до почти 147 млрд долларов, то есть почти на 75 процентов, а наибольшую долю в ней составляли одежда, электроприборы и машины, заявил IW в понедельник, 30 мая, сославшись на результаты своего исследования.

В свою очередь КНР закупал у России все больше энергоносителей. С 2010 по 2020 год доля РФ в китайском импорте угля, нефти и газа увеличилась более чем вдвое. В частности, российский импорт в общем объеме закупаемого Китаем угля за рубежом в 2010 году составлял 7 процентов, а десять лет спустя - 16,4 процента, указывается далее. Доля импортируемой из РФ нефти за тот же период увеличилась с 6,4 процента до 15,4 процента, а газа - на 4,2 процентных пункта до 6,4 процента, указали немецкие экономисты. Во время Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года Россия и Китай договорились увеличить объемы двусторонней торговли до 250 млрд долларов в год к 2024 году.

Китай - важнейший торговый партнер РФ, но не наоборот

По оценке IW, зависимость российской экономики от Китая выражена значительно больше, чем наоборот: в 2021 году лишь 2,4 процента торгового объема КНР приходилось на Россию. Тем самым РФ не входила даже в десятку важнейших торговых партнеров Китая. В то же время сделки с Китаем составляли почти 18 процентов российской внешней торговли, отмечается далее. В 2020 году российский экспорт в Китай достигал почти 50 млрд долларов (в пересчете 46,5 млрд евро), что соответствовало почти 15 процентам всего российского экспорта. Таким образом, Китай "с большим отрывом" является наиболее важным торговым партнером РФ.

"С одной стороны, Россия является важным союзником (КНР - Ред.), с другой стороны, Пекин не хочет оттолкнуть Запад, встав на сторону России", - заявила эксперт IW, автор исследования Сонья Бер (Sonja Beer). Не ясно лишь, как долго Китай сможет удерживать этот "качающийся курс", добавила она.

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