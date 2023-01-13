На 324-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 13 января (время московское).

Минобороны РФ признало участие наемников в боях за Соледар

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Наступление в Соледаре вела "разнородная группировка российских войск", но задача "непосредственного штурма городских кварталов" была "успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК Вагнера", заявило министерство обороны России. Несколькими часами ранее оно сообщило, что Соледар захвачен благодаря усилиям российской авиации, артиллерии и ракетных войск, а также "скрытому маневру" подразделений ВДВ, которые "заняли господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон". В ответ владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что у его наемников "постоянно пытаются украсть победу". Между тем украинская сторона по-прежнему отрицает захват Соледара: Генеральный штаб ВСУ в вечерней оперативной сводке сообщил, что бои в городе продолжаются.

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Российские СМИ сообщили, что в Бердянске взорван заминированный автомобиль "главы" оккупационной "администрации" Бердянского района Алексея Кичигина. По их данным, сила взрыва составила около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. Кичигин не пострадал, так как “вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля”.

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В районе аэродрома в оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели три мощных взрыва и начался пожар, передает телеканал "Суспільне" со ссылкой на главу городской военной администрации Викторию Галицину. "В настоящее время нет подтвержденной информации о поражении вражеской техники. Надеемся, что оно есть, потому что пожар очень большой", - сказала Галицина. Ранее военный обозреватель Михаил Жирохов в комментарии для канала отметил, что в аэропорте Бердянска нет российской военной авиации и что его используют как военную базу.

Премьер Шмыгаль ожидает, что Украина вступит в ЕС менее чем через два года

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Денис Шмыгаль (фото из архива) Фото: Marco Steinbrenner/Kirchner-Medi/picture alliance

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что его страна вступит в ЕС менее чем через два года, передало агентство dpa. В Киеве 3 февраля должны состояться переговоры председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и как минимум 10 еврокомиссаров. "Этот визит - не только важный сигнал для продолжения поддержки Украины в войне, он также показывает, что ЕС открыт для переговорного процесса по вступлению Украины", - подчеркнул Шмыгаль. "Мы рассчитываем завершить процесс переговоров о присоединении к ЕС менее чем за два года", - заявил он, добавив, что до этого предстоит проделать "колоссальный" объем работы.

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В Белгородской области России вечером 12 января во время ремонта танка Т-72 сдетонировал боезапас - одна бронемашина уничтожена, двум другим нанесен ущерб, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, в тот вечер на ремонтно-технической базе начался пожар, в результате взорвался боезапас. Пострадавших нет. Местные власти официально не подтвердили инцидент.

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Ряд политиков из правящей в Германии "светофорной коалиции" призвали правительство скорее решить вопрос о возможной поставке Украине немецких боевых танков Leopard. "Считаю важным как можно скорее договориться о том, как партнерам поступить в вопросе с боевыми танками", - заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по внешней политике Михаэль Рот (Michael Roth).

В свою очередь эксперт Свободной демократической партии (СвДП) по внешней политике Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) уверена, что Германия должна наконец выдать разрешение на экспорт Leopard. Зампред фракции СДПГ в бундестаге Дирк Визе (Dirk Wiese) сообщил, что вопрос о танках сейчас согласовывается в правительстве и с союзниками, и решения можно ожидать в самое ближайшее время. Уполномоченная бундестага по делам вооружений Ева Хёгль (Eva Högl) убеждена, что танки Leopard могли бы оказать Украине "решающую помощь" в борьбе против российской агрессии.

Военнообязанным в Брестской области могут ограничить выезд из Беларуси

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В Брестской области военнообязанным, которые не прошли сверку данных, могут ограничить выезд из Беларуси. Об этом сообщил областной военный комиссар Олег Коновалов. По его словам, в области уточнили информацию 97 процентов военнообязанных. "Что касается тех неполных 3 процентов, которые не прошли сверку, до конца января мы готовы поработать с этими людьми", - заявил Коновалов. "Начиная с февраля… для тех людей, которые не прошли сверку, скорее всего, будут применены ограничения на выезд с территории Республики Беларусь, и, возможно, какие-то еще ограничения", - предупредил он.

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Танки Leopard бундесвера (фото из архива) Фото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

Германия решит вопрос об отправке боевых танков Leopard в Украину на следующей неделе, передает агентство Bloomberg со ссылкой на двух чиновников. По их оценкам, на фоне участившихся призывов решение Берлина, скорее всего, будет положительным. Ожидается, что власти ФРГ окончательно определятся до 20 января, когда должна состояться встреча контактной группы по Украине в "формате Рамштайн". Накануне в Берлине министр обороны США Ллойд Остин и его германская коллега по должности Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) проведут переговоры. О том, что ясность ожидается в преддверии следующей встречи на базе ВВС Рамштайн в Германии, пишет и британская газета The Guardian.

Глава ОВА: Российские военные продолжают артиллерийские обстрелы Харьковской области

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Российские военные продолжают артиллерийские обстрелы поселка Двуречная в Харьковской области Украины. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. По предварительной информации, в результате обстрела частных домов погибли две женщины 59 и 64 лет, добавил Синегубов. По его словам, 63-летняя женщина получила ранения, она госпитализирована.

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В окрестностях Соледара (фото из архива) Фото: LIBKOS/AP/picture alliance

Украинские десантники из 77-й и 46-й бригад все еще находятся на западной окраине Соледара, сообщил военнослужащий 1-й отдельной бригады спецназа имени Ивана Богуна Тарас Березовец. Однако, по его словам, оставаться в Соледаре не имеет военного смысла, поскольку город полностью разрушен. "Там нет ни одного здания, которое уцелело бы после российского обстрела", - добавил Березовец.

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Волонтеры 13 января смогли вывезти до десяти человек из населенного пункта Парасковиевка близ Соледара. Об этом сообщила представитель Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко. По ее словам, из самого Соледара невозможно провести организованную эвакуацию, поскольку боевые действия идут в городе.

Под Бахмутом могли погибнуть четыре криминальных авторитета

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Под Бахмутом в Донецкой области погибли четыре криминальных авторитета, выпущенные ранее из зон, передал Telegram-канал "Можем объяснить". По его данным, речь шла о преступниках из Пензы, Саратова, Татарстана и Северной Осетии, приговоренных к длительным срокам лишения свободы - от 19 до 25 лет. Один из них похоронен на Аллее славы в Татарстане, пишет канал.

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Украина получит израильские технологии, связанные "с умным оповещением о ракетах и дронах". Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. "Эта технология официально передается израильской стороной… Думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью", - добавил он.

Глава "Руси сидящей": Из первой тысячи заключенных в составе ЧВК Вагнера в Россию вернулись лишь 20

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Ольга Романова (фото из архива) Фото: DW

Из первой тысячи заключенных, воевавших в ЧВК Вагнера, вернулись всего два процента, сказала исполнительный директор движения "Русь сидящая" Ольга Романова в интервью телеканалу "Настоящее время". По ее данным, в первых числах июля в колониях Ленинградской и Новгородской областей были завербованы около 1000 человек, из них в Россию вернулись лишь 20.

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"В Соледаре ведутся уличные бои, при этом ни одна из сторон не контролирует город. Россияне там есть, но они его не контролируют", - написал в Telegram глава офиса украинского президента Андрей Ермак в 16.41 мск. Между тем журналисты CNN, находившиеся примерно в 4 километрах от Соледара, стали свидетелем того, как днем 13 января украинские войска покидали город. Это выглядело как организованный отвод войск из города, отмечает канал.

Министр обороны Резников: Украина стала де-факто членом НАТО

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Алексей Резников Фото: Sergei Supinsky/AFP

Украина де-факто стала членом НАТО, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской медиакомпании Би-би-си. "Украина как страна и вооруженные силы Украины стали членами НАТО. Де-факто, а не де-юре (законодательно - Ред.). Потому что у нас есть оружие и понимание того, как его использовать", - сказал Резников. Министр не считает, что его комментарии могут быть восприняты как неоднозначные не только Россией, но, возможно, и самой НАТО, поскольку ранее альянс предпринимал шаги, чтобы его не рассматривали как сторону конфликта. "Почему (это будет - Ред.) неоднозначным? Это правда. Это факт. Уверен, что в ближайшем будущем мы станем членом НАТО де-юре", - добавил он.

++16.20++

Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обсудят с законодателями, чиновниками и ведомствами включение в УК наказания "за предательство в любой форме". Об этом написал в Telegram член СПЧ Кирилл Кабанов. "Обсуждается множество вариантов наказаний: от лишения наград, почетных званий до лишения собственности и даже гражданства РФ", - написал он. В УК РФ уже есть статья 275 - "Государственная измена". Кабанов считает, что в нее надо включить "юридическое понятие" "предатель". В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее выразил мнение, что УК необходимо дополнить пунктом "о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее завил, что власти России должны поступать так, чтобы уехавшие из страны граждане захотели вернуться. "Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные - они наши граждане", - сказал Песков.

Ставридис: Запад должен поставить Украине истребители для защиты от РФ

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Запад должен поставить Украине истребители для защиты от РФ, считает бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. В интервью немецкому телеканалу ZDF Ставридис выразил мнение, что на первом этапе Польша могла бы передать Киеву истребители МиГ-29. Такие поставки могут идти напрямую, и эти машины хорошо знакомы украинским пилотам, отметил Ставридис. Вслед за этим, по его словам, могут последовать поставки из США истребителей F-16. На их освоение украинским ВВС понадобится некоторое время, полагает американский отставной адмирал.

++15.25++

Россия пытается создать двухмиллионную армию, о чем свидетельствует масштаб проводимых в стране мобилизационных мероприятий, сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины в Telegram-канале . В ходе первой волны мобилизации, как напоминает ведомство, в российскую армию удалось призвать 300 тысяч человек. ГУР "не исключает", что в ближайшие дни руководство РФ объявит о проведении новой волны мобилизации, в рамках которой будет призвано еще 500 тысяч человек.

ВСУ отрицают захват Соледара российскими войсками

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В Соледаре Донецкой области продолжаются бои, сообщил в комментарии "РБК-Украина" спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, опровергнув заявления России о взятии города под контроль. "Нет, это не соответствует действительности. Бои идут в городе", - сказал он. Ранее Минобороны РФ объявило, что Соледар был захвачен еще вечером 12 января.

++14.30++

В связи с российским вторжением в Украину НАТО перебрасывает в Румынию из ФРГ самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS). Самолеты будут базироваться на аэродроме Отопень в 200 километрах от границы с Украиной для "усиления присутствия в регионе и мониторинга военной активности РФ", говорится в заявлении альянса. "Поскольку незаконная война России в Украине продолжает угрожать миру и безопасности в Европе, не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать каждый дюйм территории союзников", - отметила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. По ее словам, AWACS могут обнаруживать самолеты за сотни километров, что делает их ключевым средством сдерживания и обороны НАТО. Как сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в военных кругах, речь идет о трех самолетах.

Минобороны РФ сообщило о взятии Соледара под контроль

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Министерство обороны РФ заявило, что Соледар Донецкой области вечером 12 января перешел под контроль российских сил. Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, установление полного контроля над Соледаром позволяет России отрезать пути снабжения ВСУ в Бахмуте, заблокировать и взять в "котел" оставшихся в городе украинских военных.

Украинская сторона пока не подтвердила этой информации. О захвате Соледара российские силы сообщали и ранее, однако позднее эти сведения опровергались.

Хроника событий 13 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 12 января 14.00 - 23.59 >>>

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