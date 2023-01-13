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Фото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance
ПолитикаГермания

В ФРГ призвали скорее решить вопрос о танках для Украины

Сергей Ромашенко
20 мин. назад

Украина уже давно требует от Запада поставить ей боевые танки Leopard. Такие поставки возможны лишь с согласия Германии как страны-производителя.

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Ряд политиков из правящей в Германии "светофорной коалиции" призвали правительство страны скорее решить вопрос о возможной поставке Украине немецких боевых танков Leopard."Я считаю важным как можно скорее договориться о том, как партнерам поступить в вопросе с боевыми танками", - заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk в пятницу, 13 января, эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по внешней политике Михаэль Рот (Michael Roth). Со своей стороны эксперт Свободной демократической партии (СвДП) по внешней политике Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) заявила, что Германия должна наконец выдать разрешение на экспорт Leopard. 

Украина уже давно добивается от западных стран поставок танков Leopard. На текущей неделе дебаты на эту тему усилились после того, как Польша объявила о готовности поставлять такие танки Киеву в рамках международной коалиции. Однако для этого необходимо согласие Германии как страны-производителя. Неясно также, согласна ли сама Германия участвовать в такой коалиции.

Правительство ФРГ пока не приняло решения относительно поставок. Официального запроса от Польши об экспорте танков Leopard Украине тоже не поступало. Михаэль Рот отметил, что в любом случае он не слышал категорического отказа от правительства Германии. "В вопросе систем вооружений я не вижу красных линий", - отметил он.

Важное значение танков Leopard

Зампред фракции СДПГ в бундестаге Дирк Визе (Dirk Wiese) сообщил, что вопрос о танках сейчас согласовывается в правительстве и с союзниками и решения можно ожидать в самое ближайшее время.

Со своей стороны уполномоченная бундестага по делам вооружений Ева Хёгль (Eva Högl) убеждена в том, что танки Leopard могли бы оказать Украине "решающую помощь" в борьбе против российской агрессии.

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