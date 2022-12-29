В Израиле приведено к присяге новое правительство

Израильский кабинет вновь возглавил Биньямин Нетаньяху. В стране пришло к власти самое правое правительство за всю историю страны.

В Иерусалиме в четверг, 29 декабря, приведено к присяге новое правительство Израиля. Лидер партии Ликуд Биньямин Нетаньяху, вернувшийся на пост премьер-министра после полуторалетнего пребывания в оппозиции, представил 33 члена кабинета из числа правонационалистической религиозной коалиции. Это самое правое правительство за всю историю Израиля. В его состав впервые входят правые экстремисты и лица с судимостью.

В арабском мире состав нового израильского кабинета вызвал шок, поскольку в него, в числе прочих, вошли ультрационалист Итамар Бен-Гвир, получающий пост министра национальной безопасности, и председатель партии "Религиозный сионизм" Бецалел Смотрич, к которому отходит финансовое ведомство. И Бен-Гвир, и Смотрич выступают против существования палестинского государства и призывают к расширению территории Израиля на оккупированные регионы Западного берега реки Иордан.

Президент Израиля Исаак Герцог также выразил сомнения по поводу состава нового правительства. Ситуация, в которой граждане Израиля вынуждены опасаться угроз из-за своей идентичности или ценностей, противоречит основополагающим демократическим и этическим принципам страны, подчеркнул он.

Основные задачи нового правительства Израиля

Биньямин Нетаньяху, выступая с речью перед депутатами кнессета, заявил, что урегулирование конфликта между Израилем и арабами имеет абсолютный приоритет. Другими важными задачами являются, по его словам, недопущение появления в Иране ядерного оружия, улучшение ситуации в Израиле в сфере безопасности, снижение стоимости жизни в стране и строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали.

Нетаньяху призвал депутатов от оппозиции "уважать волю избирателей и смириться с поражением". Церемония инаугурации нового правительства Израиля сопровождалась протестами представителей будущей оппозиции, некоторые из них были удалены из кнессета.

Между тем перед зданием израильского парламента сотни демонстрантов протестовали против нового состава правительства. Они держали плакаты с надписью "Криминальное правительство" и флаги движения ЛГБТК.

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