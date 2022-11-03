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Биньямин Нетаньяху
Биньямин НетаньяхуФото: Ammar Awad/REUTERS
ПолитикаИзраиль

Блок экс-премьера Нетаньяху побеждает на выборах в Израиле

Анна Неверова
1 ч. назад

По данным израильских СМИ, право-религиозный лагерь Нетаньяху получает большинство мест в парламенте. Это делает возможным его возвращение на пост премьера.

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Блок правых партий под руководством бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху побеждает на досрочных парламентских выборах в Израиле. По результатам обработки 97% бюллетеней право-религиозный лагерь Нетаньяху получает большинство мест в кнессете - 65 из 120, сообщили в среду, 2 ноября, местные СМИ. Согласно предварительным данным, наибольшее количество мандатов - 32 - достанется национал-либеральной партии экс-премьера "Ликуд".

На втором месте находится партия действующего премьера Яира Лапида "Еш атид", которая займет в парламенте 24 места. Для Биньямина Нетаньяху решающее значение будет иметь ультраправая партия "Религиозный сионизм" Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира, отмечает агентство dpa. Ожидается, что она получит 14 депутатских мандатов и станет третьей по величине партией в кнессете. Правоэкстремистский союз позволяет Нетаньяху вновь возглавить правительство Израиля.

Явка на выборы в Израиле превысила 70 процентов

Явка на пятые за последние три с половиной года выборы в Израиле оценивается как высокая. Ко времени закрытия избирательных участков - вечером 1 ноября она составила 71,3 процента. 

Официальные итоги выборов будут объявлены в четверг, 3 ноября. Президента Израиля Ицхака Герцога уведомят о них 9 ноября, после чего он должен будет до 16 ноября определиться с тем, кому поручить формирование правительства. Этому кандидату отводится 28 дней на создание коалиции.

Нетаньяху занимал пост премьера дольше всех в истории Израиля

Для 73-летнего Биньямина Нетаньяху это было бы вторым возвращением на должность премьер-министра. Никакой другой политик в Израиле не занимал ее дольше, чем он. Нетаньяху возглавлял правительство с 1996 по 1999 годы, а затем - с 2009 по 2021-й. После того как в прошлом году его сменил Нафтали Беннет во главе восьмипартийной коалиции, эру Нетаньяху считали завершенной. Однако в июне коалиция, состоящая из широкого спектра политических сил от правых до левых, распалась. Пост премьера в итоге перенял министр иностранных дел Яир Лапид.

Биньямина Нетаньяху в Израиле обвиняют в мошенничестве, коррупции и госизмене. Политик отвергает все обвинения. Если суд признает его виновным в коррупции, ему в соответствии с законодательством будет грозить до 10 лет лишения свободы. Максимальное наказание по остальным пунктам обвинения составляет три года лишения свободы. 

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