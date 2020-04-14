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Кнессет

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Тематическая страница "Кнессет. Парламент Израиля".

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Контекст

Акции протеста в Иерусалиме против судебной реформы в Израиле, 24 июля 2023 года

Судебная реформа в Израиле: оправданны ли опасения критиков?

Судебная реформа в Израиле: оправданны ли опасения критиков?

В чем суть судебной реформы в Израиле и почему ее противники обвиняют правительство в попытке узурпации власти?
Правовые основы государства25 июля 2023 г.
Биньямин Нетаньяху и Нафтали Беннет

Беннет принес присягу в качестве нового премьера Израиля

Беннет принес присягу в качестве нового премьера Израиля

Ультраправый политик Беннет сменил на посту премьера Израиля Нетаньяху, находившегося в этой должности 12 лет.
Политика13 июня 2021 г.
Яир Лапид возглавит правительство Израиля, если кнессет вынесет вотум доверия

В Израиле кнессет голосует о доверии кабинету без Нетаньяху

В Израиле кнессет голосует о доверии кабинету без Нетаньяху

В случае провала Израиль ожидают пятые парламентские выборы за два года.
Политика13 июня 2021 г.
Ицхак Герцог

Новым президентом Израиля избран Ицхак Герцог

Новым президентом Израиля избран Ицхак Герцог

Шестидесятилетний Герцог сменит Реувена Ривлина на посту главы Израиля 9 июля.
Политика2 июня 2021 г.
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Интервью DW о ситуации в Израиле, Нетаньяху и коронавирусе

Интервью DW о ситуации в Израиле, Нетаньяху и коронавирусе

Член Кнессета Нир Баркат ответил на вопросы DW о Нетаньяху, коррупции и конфликте с палестинцами.
Политика29 июля 2020 г.26:06 мин.
Бенни Гатц и Биньямин Нетаньяху

Срок для формирования правительства Израиля продлен

Срок для формирования правительства Израиля продлен

Спикер Кнессета Ганц и и.о. премьера Израиля Нетаньяху близки к соглашению по формированию нового правительства.
Политика14 апреля 2020 г.
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