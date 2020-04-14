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Кнессет
Публикации по теме
Тематическая страница "Кнессет. Парламент Израиля".
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Контекст
Судебная реформа в Израиле: оправданны ли опасения критиков?
Судебная реформа в Израиле: оправданны ли опасения критиков?
В чем суть судебной реформы в Израиле и почему ее противники обвиняют правительство в попытке узурпации власти?
Правовые основы государства
25.07.2023
25 июля 2023 г.
Беннет принес присягу в качестве нового премьера Израиля
Беннет принес присягу в качестве нового премьера Израиля
Ультраправый политик Беннет сменил на посту премьера Израиля Нетаньяху, находившегося в этой должности 12 лет.
Политика
13.06.2021
13 июня 2021 г.
В Израиле кнессет голосует о доверии кабинету без Нетаньяху
В Израиле кнессет голосует о доверии кабинету без Нетаньяху
В случае провала Израиль ожидают пятые парламентские выборы за два года.
Политика
13.06.2021
13 июня 2021 г.
Новым президентом Израиля избран Ицхак Герцог
Новым президентом Израиля избран Ицхак Герцог
Шестидесятилетний Герцог сменит Реувена Ривлина на посту главы Израиля 9 июля.
Политика
02.06.2021
2 июня 2021 г.
Интервью DW о ситуации в Израиле, Нетаньяху и коронавирусе
Интервью DW о ситуации в Израиле, Нетаньяху и коронавирусе
Член Кнессета Нир Баркат ответил на вопросы DW о Нетаньяху, коррупции и конфликте с палестинцами.
Политика
29.07.2020
29 июля 2020 г.
26:06 мин.
Срок для формирования правительства Израиля продлен
Срок для формирования правительства Израиля продлен
Спикер Кнессета Ганц и и.о. премьера Израиля Нетаньяху близки к соглашению по формированию нового правительства.
Политика
14.04.2020
14 апреля 2020 г.
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