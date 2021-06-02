 Нафтали Беннет принес присягу в качестве нового премьера Израиля | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.06.2021

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Мир

Нафтали Беннет принес присягу в качестве нового премьера Израиля

Ультраправый политик Нафтали Беннет сменил на посту главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, находившегося в этой должности 12 лет.

Биньямин Нетаньяху и Нафтали Беннет

Биньямин Нетаньяху и Нафтали Беннет

Сооснователь партии ультраправого направления "Ха-Ямин ха-Хадаш" ("Новые правые") 49-летний Нафтали Беннет принес присягу в качестве нового, 13-го, премьер-министра Израиля. Политик в воскресенье, 13 июня, пообещал в кнессете - однопалатном парламенте - "хранить верность Израилю и его законам". Беннет сменил на посту главы правительства Биньямина Нетаньяху, находившегося в должности премьера 12 лет.

Кнессет с перевесом лишь в один голос вынес вотум доверия новому правительству Израиля, которое примерно два года будет возглавлять Беннет. После этого в соответствии с имеющимися договоренностями по ротации пост займет лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид. На заседании 60 парламентариев поддержали новый состав кабинета, 59 высказались против.

Коалиция, которую удалось сформировать Лапиду по итогам выборов в кнессет 24-го созыва, носит название "Блок перемен" и опирается на минимальное парламентское большинство - 61 мандат в 120-местном кнессете.

Коалиционные соглашения подписали восемь партий: отражающая интересы среднего класса "Еш атид", центристский альянс "Кахоль-Лаван" Бени Ганца, союз правых сил "Ха-Ямин ха-Хадаш" ("Новые правые"), левоцентристская социал-демократическая "Авода", правая националистическая партия русскоязычных израильтян "Наш дом - Израиль" Авигдора Либермана, правая "Новая надежда", левые социал-демократы из "Мереца" и политическая арабская партия Израиля - "Раам" ("Объединенный арабский список"). 

В новое правительство войдут 27 министров. Израильское телевидение показало Беннета, пожимающего руку Нетаньяху после голосования. Экс-премьер остается председателем партии "Ликуд" и будет занимать в кнессете кресло лидера оппозиции.

На смену главы кабинета Израиля уже отреагировали мировые лидеры. Так, президент США Джозеф Байден
заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены безопасности Израиля и готовы работать с его новым правительством в интересах укрепления двусторонних связей.

Новость дополняется.

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    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


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