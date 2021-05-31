 В Израиле оппоненты премьера Нетаньяху договорились о коалиции | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.06.2021

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Мир

В Израиле оппоненты премьера Нетаньяху договорились о коалиции

Лидер оппозиции Израиля Яир Лапид выполнил поручение президента сформировать новый кабинет министров, договорившись с сооснователем "Новых правых" Нафтали Беннетом.

Лидер оппозиционной партии Еш Атид Яир Лапид

Яир Лапид

Лидеру оппозиционной партии "Еш Атид" Яиру Лапиду удалось сформировать новый кабинет министров Израиля. Об этом Лапид вечером в среду, 2 июня, сообщил президенту страны Реувену Ривлину, который и поставил перед ним такую задачу. Новое правительство будет уважать своих оппонентов и сделает все возможное с целью объединить все части израильского общества, пообещал лидер "Еш Атид".

На протяжении 2 лет пост премьер-министра будет занимать сооснователь партии правого направления "Ха-Ямин ха-Хадаш" ("Новые правые") Нафтали Беннет, затем его сменит Лапид. Нынешний глава правительства Биньямин Нетаньяху занимал эту должность 12 лет.

Президент Израиля 5 мая поручил Лапиду в течение 28 дней сформировать новый кабинет министров, поскольку Нетаньяху из партии "Ликуд" за отведенное время не удалось создать правительственную коалицию.

Развал коалиции Нетаньяху

Прежнее правительство Израиля распалось в декабре 2020 года, поскольку партнеры по правящей коалиции Биньямин Нетаньяху и лидер левоцентристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц не договорились о госбюджете на следующий год. Тогда Нетаньяху отказался утверждать бюджет, сославшись на чрезвычайные обстоятельства в связи с пандемией COVID-19. По мнению критиков, Нетаньяху таким образом хотел помешать Ганцу занять пост премьера осенью 2021 года, как было согласовано в коалиционном договоре.

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    Автор: Максимилиана Кошик, Марина Барановская


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