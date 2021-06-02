 В Израиле кнессет голосует о доверии правительству без Нетаньяху | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.06.2021

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Мир

В Израиле кнессет голосует о доверии правительству без Нетаньяху

В случае положительного исхода закончится 12-летний период правления Биньямина Нетаньяху. В случае отрицательного - Израиль ожидают пятые парламентские выборы за два года.

Яир Лапид возглавит правительство Израиля, если кнессет вынесет вотум доверия

Яир Лапид возглавит правительство Израиля, если кнессет вынесет вотум доверия

Израильский кнессет в воскресенье, 13 июня, голосует о доверии новому правительству без участия премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Если "коалиции перемен", состоящей из представителей восьми партий, удастся заручиться доверием, то завершится 12-летний период правления Нетаньяху. Коалиция, однако, располагает лишь минимальным большинством голосов в кнессете.

Лидер оппозиции Яир Лапид из либеральной партии "Еш Атид" после переговорного марафона 3 июня объявил незадолго до истечения крайнего срока о формировании широкой коалиции. Согласно планам, первые два года правительство Израиля должен возглавлять националист Нафтали Беннетт. Затем его заменит Яир Лапид.

Если "коалиции перемен" не удастся заручиться доверием в кнессете на внеочередном заседании 13 июня, то Израиль столкнется с необходимостью проводить уже пятые парламентские выборы за почти два года.

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    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


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