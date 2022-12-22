Нетаньяху сообщил о формировании правительства Израиля
Сергей Куприков
1 ч. назад
В правительство Израиля войдут представители правоконсервативного блока. Ожидается, что правительство будет приведено к присяге до конца года.
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Биньямин Нетаньяху, глава партии "Ликуд" и бывший премьер-министр Израиля, возглавляющий победивший на парламентских выборах блок правых партий, сообщил президенту страны Исхаку Герцогу о формировании нового кабинета министров. В правительство, по данным СМИ, войдут представители правоконсервативного блока, в том числе партии "Религиозный сионизм".
"Нетаньяху сказал Герцогу, что новое правительство, в состав которого войдут фракции "Ликуд", партии "Религиозный сионизм", "Шас", "Яхадут ха-Тора", " Оцма Йехудит" и "Ноам", будет работать на благо "всех граждан Израиля", - цитирует издание The Jerusalem Post заявление партии Ликуд.
Согласно сообщениям израильских СМИ, новая коалиция попытается привести к присяге правительство еще в этом году.
Первоначально срок действия мандата на формирование правительства, выданный Нетаньяху президентом страны, истекал 11 декабря. Затем он был продлен на 10 дней. Если бы Нетаньяху не справился с этой задачей, президент мог бы поручить формирование правительства другому кандидату.
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