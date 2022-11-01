В Израиле начались пятые за четыре года парламентские выборы

Либеральный лагерь вокруг нынешнего премьера Израиля Яира Лапида намерен не допустить возвращения на пост главы правительства Биньямина Нетаньяху. На исход выборов может повлиять явка арабских избирателей.

В Израиле проходят пятые за последние менее чем четыре года парламентские выборы. Около 6,8 миллиона избирателей должны выбрать 120 депутатов кнессета 25-го созыва, избирательные участки открылись во вторник, 1 ноября.

Не исключается возвращение Нетаньяху на пост премьера

Лидер право-консервативной оппозиции, бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху надеется с помощью ультраправых вернуться на пост главы правительства. 73-летний политик выразил готовность к созданию коалиции с правоэкстремистским лагерем, который, согласно опросам, впервые может одержать на выборах третье место.

По результатам последних предвыборных опросов, национал-либеральная партия Нетаньяху "Ликуд" вновь сможет одержать победу на выборах, однако неясно, сможет ли его право-религиозный лагерь получить большинство в парламенте. Наблюдатели не исключают по итогам выборов новой тупиковой ситуации между лагерем Нетантьяху и его противниками во главе с 58-летним премьер-министром Яиром Лапидом, являющимся лидером либеральной партии "Еш Атид".

В лагерь Лапида, высказавшегося за создание независимого палестинского государства, входит широкий спектр партий как правого, так и левого толка, отмечает dpa. Их объединяет стремление не допустить возвращения на пост премьера Нетаньяху, против которого возбуждено уголовное дело по обвинению в коррупции.

На исход выборов повлияют проарабские партии и правые экстремисты

Наблюдатели отмечают крайне расколотый партийный ландшафт в Израиле, где даже партии со схожими программами не в состоянии образовать коалиции из-за содержательных разногласий и личных конфликтов руководства. В выборах участвуют 40 партий и объединений. Как ожидается, лишь треть из них сможет преодолеть 3,25-процентный барьер и пройдет в парламент. На исход выборов, по мнению наблюдателей, повлияют проарабские партии и правые экстремисты. Решающей считается явка на выборы арабских избирателей.

После закрытия избирательных участков в 21.00 (22.00 мск) ожидаются первые прогнозы исхода голосования. Предварительные результаты будут опубликованы не ранее 3 ноября, отмечает dpa. По итогам выборов президент Израиля Ицхак Герцог примет решение, какому политику он поручит сформировать правительство, затем у кандидата будут четыре недели на создание коалиции.

Обвинения против Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху, находившийся на посту премьер-министра Израиля с 2009 по 2021 годы, обвиняется в мошенничестве, коррупции и госизмене. Он отвергает все обвинения. Если суд признает его виновным в коррупции, ему грозит до 10 лет лишения свободы в соответствии с законодательством. Максимальное наказание по остальным пунктам обвинения составляет 3 года лишения свободы.

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