  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Предвыборные плакаты в Израиле
Предвыборная агитация в ИзраилеФото: Tania Kraemer/DW
ПолитикаИзраиль

В Израиле начались пятые за четыре года парламентские выборы

Ольга Лебедева
27 мин. назад

Либеральный лагерь вокруг нынешнего премьера Израиля Яира Лапида намерен не допустить возвращения на пост главы правительства Биньямина Нетаньяху. На исход выборов может повлиять явка арабских избирателей.

https://p.dw.com/p/4IuXU

В Израиле проходят пятые за последние менее чем четыре года парламентские выборы. Около 6,8 миллиона избирателей должны выбрать 120 депутатов кнессета 25-го созыва, избирательные участки открылись во вторник, 1 ноября.

Не исключается возвращение Нетаньяху на пост премьера

Лидер право-консервативной оппозиции, бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху надеется с помощью ультраправых вернуться на пост главы правительства. 73-летний политик выразил готовность к созданию коалиции с правоэкстремистским лагерем, который, согласно опросам, впервые может одержать на выборах третье место.

По результатам последних предвыборных опросов, национал-либеральная партия Нетаньяху "Ликуд" вновь сможет одержать победу на выборах, однако неясно, сможет ли его право-религиозный лагерь получить большинство в парламенте. Наблюдатели не исключают по итогам выборов новой тупиковой ситуации между лагерем Нетантьяху и его противниками во главе с 58-летним премьер-министром Яиром Лапидом, являющимся лидером либеральной партии "Еш Атид".

В лагерь Лапида, высказавшегося за создание независимого палестинского государства, входит широкий спектр партий как правого, так и левого толка, отмечает dpa. Их объединяет стремление не допустить возвращения на пост премьера Нетаньяху, против которого возбуждено уголовное дело по обвинению в коррупции.

На исход выборов повлияют проарабские партии и правые экстремисты

Наблюдатели отмечают крайне расколотый партийный ландшафт в Израиле, где даже партии со схожими программами не в состоянии образовать коалиции из-за содержательных разногласий и личных конфликтов руководства. В выборах участвуют 40 партий и объединений. Как ожидается, лишь треть из них сможет преодолеть 3,25-процентный барьер и пройдет в парламент. На исход выборов, по мнению наблюдателей, повлияют проарабские партии и правые экстремисты. Решающей считается явка на выборы арабских избирателей.

После закрытия избирательных участков в 21.00 (22.00 мск) ожидаются первые прогнозы исхода голосования. Предварительные результаты будут опубликованы не ранее 3 ноября, отмечает dpa. По итогам выборов президент Израиля Ицхак Герцог примет решение, какому политику он поручит сформировать правительство, затем у кандидата будут четыре недели на создание коалиции.

Обвинения против Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху, находившийся на посту премьер-министра Израиля с 2009 по 2021 годы, обвиняется в мошенничестве, коррупции и госизмене. Он отвергает все обвинения. Если суд признает его виновным в коррупции, ему грозит до 10 лет лишения свободы в соответствии с законодательством. Максимальное наказание по остальным пунктам обвинения составляет 3 года лишения свободы.

Смотрите также:

Интервью DW о ситуации в Израиле, Нетаньяху и коронавирусе

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Израиль - новый дом для беженцев из Украины (25.03.2022)

Израиль - новый дом для беженцев из Украины (25.03.2022)

В Израиле действует закон "о возвращении" для всех, кто еврей или имеет еврейских родственников. Благодаря этому закону десятки тысяч украинцев теперь могут обрести новую родину.
Политика25 марта 2022 г.02:28 мин.
external

Эскалация конфликта в Израиле: в чем причина (11.05.2021)

Эскалация конфликта в Израиле: в чем причина (11.05.2021)

Ситуация в Израиле обостряется в том числе и из-за правительственного кризиса, уверены эксперты. Как должен поступать Запад?
Политика11 мая 2021 г.03:11 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский

Шольц о "грязной бомбе": Обвинения против Киева беспочвенны

Конфликты9 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Супермаркет в Бресте, октябрь 2022 года.

Что происходит на рынке труда в регионах Беларуси?

Что происходит на рынке труда в регионах Беларуси?

Общество17 ч. назад
Карикатура - "победитель президентских выборов в Бразилии Лула да Силва" держит в руках развивающийся флаг своей страны, символы которого трансформированы в серп и молот.

Избранный президент Бразилии да Силва: дело левых побеждает!

Избранный президент Бразилии да Силва: дело левых побеждает!

Политика20 ч. назад
Люди в Киевском метро спасаются от ракетных ударов, 31 октября 2022 года

Ракетные удары войск России по Украине 31 октября 2022 года

Ракетные удары войск России по Украине 31 октября 2022 года

Конфликты15 ч. назад7 фото
Астана, 31 октября 2022 года. Главы МИД ФРГ и Казахстана Анналена Бербок и Мухтар Тлеуберди

СМИ ФРГ о визите Бербок в Казахстан: энергетика сближает

СМИ ФРГ о визите Бербок в Казахстан: энергетика сближает

Торговля15 ч. назад
Прохожие фотографируют логотип чемпионата мира по футболу в Катаре

Глава МВД Германии полетела в Катар: почему ей там не рады

Глава МВД Германии полетела в Катар: почему ей там не рады

Политика16 ч. назад
Реставрация витража

В Кельне реставрируют витражи Нотр-Дам-де-Пари

В Кельне реставрируют витражи Нотр-Дам-де-Пари

Культура17 ч. назад
На главную страницу