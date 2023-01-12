Россия не исключает вступления Беларуси в войну

На 324-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 13 января (время московское).

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Россия не исключает возможности вступления Беларуси в войну против Украины в случае нападения Киева на одну из стран. "С правовой точки зрения применение военной силы киевским режимом или вторжение ВСУ на территорию Беларуси или России являются достаточными основаниями для коллективных ответных мер", - заявил в интервью агентству ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. При этом он отметил, что принятие таких мер остается на усмотрение политического и военного руководства двух стран.

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По мнению председателя Союза немецких резервистов Патрика Зенсбурга (Patrick Sensburg), передача Украине боевых танков Leopard - это лишь вопрос времени. "Я твердо верю, что Германия согласится на поставку боевых танков Leopard. Вопрос только в том, когда будет принято решение", - сказал он в интервью газете Rheinische Post. Зенсбург отметил, что он сам выступает за поставку Киеву как можно большего количества танков Leopard, в том числе из запасов бундесвера. Зампредседателя оппозиционной парламентской фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) в свою очередь заявил, что Украина остро нуждается в боевых танках. "Нерешительная помощь означает дополнительные кровавые потери для Украины", - сказал он изданию. Выступая позднее в эфире телеканалов RTL и ntv, Вадефуль резко раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) за его "упрямство" в вопросе поставок танков. "Германия должна играть ведущую роль в защите свободы в Украине", - заявил политик.

Замминистра обороны Маляр: "В Соледаре тяжелые бои"

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По данным Киева, Украина противостоит российскому наступлению в районе Соледара. "Ночь в Соледаре была горячей, продолжались бои", - написала в Telegram замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, "враг бросил чуть ли не все основные силы на Донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления". "Это сложный этап войны, но мы в этой войне победим. Сомнений нет", - заявила Маляр, отметив, что украинские бойцы "отважно пытаются удержать оборону".

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Франция надеется в течение двух месяцев поставить Украине бронеавтомобили AMX 10-RC, которые также называют "легкими танками". Об этом говорится в сообщении министерства вооруженных сил Франции по итогам телефонного разговора главы ведомства Себастьяна Лекорню с его украинским коллегой Алексеем Резниковым, проведенном 12 января. В ходе беседы Лекорню вновь осудил российские бомбардировки гражданских объектов в Украине.

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Российский оборонно-промышленный комплекс с большой вероятностью прибегает к использованию труда заключенных, стремясь удовлетворить потребности производства в военное время, говорится в сообщении Минобороны Великобритании по данным разведки.

Труд заключенных, вероятно, будет особенно востребован производителями относительно низкотехнологичного оружия, такими как крупнейший в России производитель танков Уралвагонзавод, которые почти наверняка испытывают сильное давление со стороны Москвы, требующей увеличения объемов производства, полагают британские военные эксперты.

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предлагает конфисковывать имущество у уехавших из страны и выступающих против войны в Украине россиян за то, что они, по его словам, "считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров", а также "открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц". В своем Telegram-канале он написал, что существующих мер реагирования на подобные высказывания недостаточно, и предложил дополнить уголовный кодекс "пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ".

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Минувшей ночью российские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую общину в Никопольском районе Днепропетровской области, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко. "Туда прилетели с десяток вражеских снарядов", - указал он, отметив, что обошлось без пострадавших, последствия обстрелов выясняются.

++09.00++

За минувшие сутки украинские военные отбили атаки российских сил в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клищеевка, Предтечино, Курдюмовка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Великая Новоселка Донецкой области, сообщает Генштаб ВСУ в утренней оперативной сводке . В ней также указывается, что противник нанес 5 ракетных ударов по городам Константиновка, Краматорск и Запорожье и совершил 52 обстрела из РСЗО и 18 авиаударов.

Генштаб ВСУ сообщает, что авиация Украины нанесла 16 ударов по районам сосредоточения противника, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, сбит вражеский самолет Су-25 и дрон типа "Орлан-10". Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, ЗРК С-300, 3 склада боеприпасов, а также 3 других важных объекта оккупантов, отмечается в сводке командования ВСУ.

++08.25++

Российские военные, по всей вероятности, контролируют территорию Соледара в Донецкой области, говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW). При этом подчеркивается, что захват всего города не имеет большого оперативного значения и не означает неминуемого окружения Бахмута. Эксперты считают, что россияне, судя по всему, вытеснили украинских военных и с западных окраин города. Что касается сделанного накануне заявления президента Украины Владимира Зеленского о сохранении ВСУ позиций в Соледаре, то аналитики полагают, что имелись в виду скорее оборонительные позиции в окрестностях, но не в самом городе.

Варшава требует от западных партнеров лучшего оснащения ВСУ

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Польша настаивает на том, чтобы Украина получила от коалиции западных стран-партнеров еще больше военной помощи, не ограничиваясь поставками 14 танков Leopard. Варшава потребует лучшего оснащения украинских войсковых подразделений, которое позволит более успешно противостоять российской агрессии, заявил посол Польши в Германии Дариуш Павлош в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke.

++06.30++

Украина призвала страны-члены ООН поддержать резолюцию о создании спецтрибунала для России, которая вскоре будет вынесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время выступления на открытых дебатах Совета Безопасности ООН относительно верховенства права в международных отношениях. "Мы призываем все ответственные государства поддержать резолюцию о создании трибунала, которую мы собираемся вынести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи", – цитирует слова Джапаровой агентство "Укринформ".

++05.45++

В Минобороны США прокомментировали недавнюю перестановку в командовании российскими войсками. Тот факт, что в среду, 11 января, начальник Генштаба Валерий Герасимов возглавил военную кампанию в Украине вместо Сергея Суровикина, Пентагон объяснил системными проблемами в действиях войск РФ в Украине. Об этом на брифинге заявил представитель Минобороны США генерал Патрик Райдер. Вашингтон призвал Москву прекратить развязанную ею войну вместо того, чтобы назначать новых генералов.

В Италии пройдет конференция по восстановлению Украины

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В Италии запланировано проведение конференции по вопросам восстановления Украины. Об этом вечером 12 января сообщили в министерстве по делам предприятий и продукции Италии по итогам визита главы этого ведомства Адольфо Урсо в Киев. Указывается, что представительный форум объединит за одним столом итальянские и украинские органы власти и бизнес-структуры, проведение конференции согласовано с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни. Пресс-служба министерства также сообщила, что в связи с предстоящим возможным визитом в Украину премьер-министра Джорджи Мелони также обсуждались вопросы, касающиеся "конференции доноров и перспектив плана мирного урегулирования".

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В так называемой "ДНР" утверждают, что ВС РФ взяли в оперативное окружение Бахмут в Донецкой области Украины. Об этом заявил в эфире российского Первого канала "врио главы" сепаратистского образования Игорь Кимаковский. В Киеве пока никак не прокомментировали эту информацию. Ранее российская сторона заявляла о взятии Соледара, однако это сообщение было опровергнуто властями Украины и не нашло подтверждения Пентагоном и военными аналитиками американского Института изучения войны (ISW).

Пентагон не может подтвердить захват Соледара россиянами

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Министерство обороны США не подтверждает, что Соледар захвачен российскими войсками. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер. "Мы точно знаем, что украинцы продолжают боевые операции под Соледаром", - добавил представитель Пентагона. Также он отметил, что в Пентагоне не видят признаков подготовки Москвы к наступлению на Украину с территории Беларуси.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин считает логичным привлекать к участию в войне России против Украины иностранцев, имеющих российское гражданство. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в пятницу на сайте "Российской газеты". По словам главы СКР, в первом полугодии 2022 года более 60 тысяч совершеннолетних жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана получили российское гражданство, "и, следовательно, не только права, но и конституционную обязанность по защите принявшей их страны".

Зеленский поблагодарил десантников за оборону Соледара

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении поблагодарил воинов-десантников, принимающих участие в боях за Соледар. "Особенно сегодня отмечу десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады, которые вместе с бойцами 46-й аэромобильной бригады в Соледаре удерживают занимаемые позиции и наносят врагу ощутимые потери", - заявил Зеленский. В обращении он рассказал об очередном заседании Ставки верховного главнокомандующего, посвященном в первую очередь боям за Соледар, Бахмут и в целом за Донецкое направление.

Хроника событий 12 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 12 января 00.00 - 13.59 >>>

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