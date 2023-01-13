Володин предложил конфисковывать имущество уехавших россиян

Существующих мер реагирования на "оскорбление России" недостаточно, заявил спикер Госдумы, призвав дополнить Уголовный кодекс пунктом о конфискации имущества уехавших из страны россиян за их высказывания против войны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковать имущество россиян, которые уехали из страны и выступают против войны в Украине. Об этом он написал в пятницу, 13 января, в своем Telegram-канале.

По словам Володина, некоторые россияне "считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц", чтобы "выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом". Чиновник отметил, что подобные высказывания могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или "дискредитация" Вооруженных сил РФ, однако существующих в современном законодательстве мер реагирования недостаточно.

В связи с этим он предложил дополнить соответствующие статьи Уголовного кодекса пунктом о конфискации у таких россиян имущества, "которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб".

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, которого ТАСС попросил прокомментировать предложение Володина, заявил, что считает возможной конфискацию имущества за оскорбление ВС РФ, но для этого, по его словам, нужно внести поправки в Уголовный кодекс.

В Беларуси тайно приняли закон об изъятии имущества

Между тем в Беларуси 16 января вступит в силу закон "Об изъятии имущества", по которому власти смогут забирать деньги, недвижимость и акции за "недружественные действия" в отношении страны. В отличие от других законов, он был принят тайно - 6 января документ, уже подписанный правителем страны Александром Лукашенко, опубликовали на сайте pravo.by.

В документе отмечено, что он принят с учетом "неотложного и эффективного реагирования" на угрозы национальным интересам государства в результате принятых санкций и направлен на обеспечение нацбезопасности, экономической стабильности, защиту прав и законных интересов белорусских граждан и компаний. Изъятие происходит "по мотивам общественной необходимости" - это формулировка из Конституции, где указаны случаи, когда право на частную собственность может ограничиваться.

Основание для изъятия имущества - совершение "недружественных действий" в отношении белорусских граждан или организаций, причем уличить могут как юридическое, так и физическое лицо независимо от гражданства или страны регистрации бизнеса. Что такое "недружественные действия", в законе не прописано.

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