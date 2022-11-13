  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Выборы в США
Ситуация в Беларуси
Российский паспорт
Фото: Alexander Reka/dpa/TASS/picture alliance
ПолитикаРоссия

Путин назвал основания для лишения гражданства России

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Одним из оснований для лишения приобретенного гражданства РФ должна стать "дискредитация" вооруженных сил. Соответствующая поправка к уже принятому в первом чтению законопроекту поступила в Госдуму.

https://p.dw.com/p/4JRns

Президент России Владимир Путин предложил лишать приобретенного гражданства РФ за "дискредитацию" вооруженных сил или призывы к нарушению территориальной целостности страны. Соответствующая поправка к принятому в первом чтении законопроекту поступила в Госдуму, сообщило в воскресенье, 13 ноября, агентство РИА "Новости" со ссылкой на копию документа.

По мнению Путина, лишать приобретенного гражданства РФ следует также за участие в деятельности "нежелательной" иностранной или международной организации, публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, организацию вооруженного мятежа, разбой, грабеж, взятки, вандализм и надругательство над государственным гербом и флагом России.

Противоречие со статьей Конституции РФ

Законопроект прошел первое чтение в начале апреля. В первоначальном варианте лишать российского гражданства планировалось за тяжкие преступления против государства, терроризм, наркоторговлю, подделку документов, а также по добровольному желанию гражданина.

Между тем статья 6 Конституции РФ гласит, что гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его, при этом в основном законе не делается правовых различий между гражданством по рождению или приобретенным.

Смотрите также:

Активиста лишили гражданства РФ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Сюжет о советском паспорте: кто в России до сих пор не получил гражданства

Сюжет о советском паспорте: кто в России до сих пор не получил гражданства

По оценкам правозащитников, в России может быть до 350 тысяч человек с гражданством СССР. DW выясняла, как это могло произойти.
Политика2 октября 2018 г.02:47 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент России Владимир Путин

Институт ISW: Недовольство Путиным в России растет

Конфликты22 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Люди на пляже в Чангу на Бали

Удаленка на Бали: настоящий рай для "цифровых кочевников"

Удаленка на Бали: настоящий рай для "цифровых кочевников"

Общество8 ч. назад
Люди фотографируются в Дохе на фоне логотипа ЧМ-2022

ЧМ-2022 в Катаре: самый дорогой турнир в истории футбола

ЧМ-2022 в Катаре: самый дорогой турнир в истории футбола

Футбол9 ч. назад
Пункт контроля на австрийско-германской границе

Поток мигрантов из Турции в ФРГ снова растет. В чем причина?

Поток мигрантов из Турции в ФРГ снова растет. В чем причина?

Миграция12 ноября 2022 г.
Украинские беженцы на вокзале в Кёльне

К украинцам относятся лучше, чем к другим беженцам? Фактчек

К украинцам относятся лучше, чем к другим беженцам? Фактчек

Конфликты12 ноября 2022 г.
Служащая ВСУ в Херсоне

Освобождение Херсона и другие события 261-го дня войны

Освобождение Херсона и другие события 261-го дня войны

Конфликты11 ноября 2022 г.
Контейнеровоз в речном порту Дуйсбурга

Дорогой газ? Часть производства в ФРГ надо заменить импортом

Дорогой газ? Часть производства в ФРГ надо заменить импортом

Экономика и бизнес11 ноября 2022 г.
На главную страницу