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Аэропорт Домодедово (фото из архива)Фото: Getty Images/A. Nemenov
ОбществоРоссия

Росстат: С начала года из РФ уехали 419 тысяч человек

Жан Рофе
28 мин. назад

Число выехавших за рубеж в первом полугодии 2022 года россиян вдвое больше, чем за тот же период годом ранее.

https://www.dw.com/ru/rosstat-s-nacala-goda-iz-rf-uehali-419-tysac-celovek/a-63026596

В первом полугодии 2022 года из России за рубеж выехали 419 тысяч человек, сообщает издание РБК в понедельник, 5 сентября, со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда страну покинули 202 тысячи человек.

При этом если в первом полугодии 2021 года в России фиксировался миграционный прирост, который составлял 114,2 тысячи человек, то за первые шесть месяцев этого года зафиксирована миграционная убыль в 96,7 тысячи человек.

В частности, по данным Росстата, в страны СНГ из России выехали 368 тысяч человек, а вернулись 294 тысячи. Миграционный отток составил 73 тысячи человек против прироста на 111 тысяч в 2021 году. В страны дальнего зарубежья выехали чуть более 50 тысяч человек, а вернулись 27 тысяч - минус 23 тысячи человек против прироста на 2,5 тысячи в прошлом году.

"Число выбывших из Российской Федерации увеличилось на 216,5 тысячи человек, или в 2,1 раза, как за счет эмигрантов в государства-участники СНГ - на 189 тысяч человек, или в 2,1 раза, так и за счет выбывших в страны дальнего зарубежья - на 27,6 тысячи человек, или в 2,2 раза", - отметили в ведомстве.

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