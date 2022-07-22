На работу в Германию приезжает все больше иностранцев. Откуда?

На немецком рынке труда все более важную роль играют иностранцы, приехавшие на работу в Германию из государств, не входящих в Евросоюз. За минувшие десять лет их число более чем утроилось. Россиян среди них сравнительно мало. Однако основной приток иностранной рабочей силы, тоже быстро растущий, идет из стран-членов ЕС. Об этом свидетельствует новейшие данные о трудовой миграции, опубликованные 22 июля Федеральным статистическим ведомством ФРГ (Destatis).

Германия активно выдает временные виды на жительство

На конец 2021 года в Германии были зарегистрированы свыше 295 000 иностранных граждан из государств за пределами ЕС, получивших временный вид на жительство (ВНЖ) для трудовой деятельности. В 2011 году их было 90 500 человек. Таким образом, за минувшие десять лет число таких трудовых мигрантов выросло более чем в три раза, указывает Destatis.

Система Blue Card помогает немецким больницам справляться с обостряющимся дефицитом врачей

Примерно каждый четвертый (24%) работник с временным ВНЖ был обладателем "голубой карты" (EU Blue Card). Этот особый вид разрешения на пребывание и работу в ЕС выдается с 2012 года иностранным специалистам с высшим образованием, если они получили приглашение на конкретное и высокооплачиваемое место работы: годовая зарплата должна составлять не меньше 56 400 евро брутто (до вычета налогов).

Но минимальный уровень может быть и ниже - 43 992 евро, если речь идет о дефицитных профессиях, к которым в Германии относятся, к примеру, врачи и IT-специалисты. Почти половина обладателей Blue Card в Германии (48%) имела на конец прошлого года именно дефицитную специальность.

Сколько в ФРГ работников с российскими паспортами?

Общее число россиян, целенаправленно приехавших в Германию на работу и получивших временный ВНЖ, составило к концу 2021 года, по данным Destatis, 9 400 человек. Тем самым Россия заняла после Турции последнее место в десятке тех стран за пределами ЕС, которые обеспечивают наибольший приток кадров на немецкий рынок труда.

А бесспорным лидером с долей в 11% является Индия, из которой приехали 33 900 работников. В первой пятерке также Босния и Герцеговина (26 300), Косово (19 600), Сербия (17 400) и Китай (16 700).

Специалистов из Индии можно встретить на самых разных высокотехнологичных немецких предприятиях

Таким образом, наибольшее количество рабочих кадров Германия получает либо из двух самых многонаселенных государств планеты с высокоразвитой системой высшего образования - Индии и Китая, либо из балканских стран - Боснии и Герцеговины, Косово и Сербии. К ним следует добавить также Албанию и Северную Македонию, занявших в списке Destatis 7-е и 8-е места. Примечательно, что из Соединенных Штатов Америки (6-е место) на работу в Германии приехало по этой статистике на 75% больше работников (16 500), чем из России.

Тут, однако, следует учитывать, что в реальности обладателей как российских, так и, кстати, турецких паспортов на немецком рынке труда намного больше. Ведь Destatis в данном случае включает в свою статистику только приехавших работников с временным ВНЖ и не учитывает всех тех, кто живут и работают в Германии на постоянной основе, к примеру, после заключения брака с гражданами ФРГ, не говоря уже об обладателях двойного гражданства.

IT-специалисты из России и Беларуси очень востребованы в Германии

В то же время данная статистика весьма наглядно отражает актуальные потоки именно трудовой миграции - и то значение, которое имеют те или иные страны для пополнения немецкого рынка труда.

В немецких IT-фирмах очень заинтересованы в российских и белорусских айтишниках

Впрочем, в нынешнем году сравнительно скромная роль россиян в статистике Destatis может заметно вырасти. Из-за широкомасштабной российской агрессии против Украины и ухода с рынка РФ многочисленных западных компаний Россию покинуло большое число высококвалифицированных кадров, и часть из них направилась именно в Германию.

Так, один только Deutsche Bank вывез в ФРГ сотни IT-специалистов из своих вычислительных центров в Москве и Санкт-Петербурге, предложив им работу в новом, открытом в начале июня технологическом центре банка в Берлине. А в начале июля с конкретной программой максимального ускорения и упрощения выдачи виз и видов на жительство IT-специалистам из России (и Беларуси) выступила влиятельная немецкая ассоциация цифровой индустрии Bitkom.

Трудовая миграция в ФРГ: ключевую роль играют страны Евросоюза

Однако главную роль в утолении кадрового голода немецкой экономики играют все же жители стран Евросоюза, которым в Германии не нужны ни вид на жительство, ни разрешение на работу. По данным Destatis, общее число приехавших в Германию на работу граждан ЕС составило по итогам 2021 года 1 миллион 650 тысяч. Это почти в шесть раз больше, чем количество трудовых мигрантов из остальных государств всего мира, включая Китай и Индию.

Выходцы из стран Восточной и Юго-Восточной Европы часто работают в Германии на стройках

Причем почти каждый четвертый (23%) переехавший на работу в ФРГ гражданин ЕС был родом из Польши (380 000). Затем идут Румыния (271 000), Италия (208 000), Хорватия (131 000) и Болгария (109 00), а также Греция (108 000). Так что в первой шестерке опять-таки преобладают страны, полностью или частично находящиеся на Балканском полуострове. В первую десятку входят также Венгрия, Австрия, Испания и Франция.

Таким образом, рынок труда Германии и, соответственно, коллективы немецких предприятий становятся все более многонациональными. Начало этому процессу было положено еще в 1950-1960-х годах, когда быстро развивавшейся западногерманской экономике потребовалось большое количество рабочих рук и ФРГ начала целенаправленно завозить гастарбайтеров из Италии, Португалии, Турции и бывшей Югославии.

В сегодняшней, объединенной Германии активное привлечение иностранной рабочей силы, прежде всего квалифицированной, началось в 2008 году и резко усилилось после 2014 года, отмечает Destatis. Это объясняется как устойчивым ростом крупнейшей в Европе германской экономики, так и ухудшающейся демографической ситуацией - старением немецкого общества, когда растет число уходящих на пенсию и при этом все меньше молодых немцев вступают в трудовую жизнь.

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