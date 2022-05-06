Россия в эмиграцию: новый тренд в одной картинке

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Политические преследования и военные действия в Украине подстегнули эмиграцию из России. Статистика фиксирует значительный рост числа выехавших, например, в Грузию и Армению. Куда податься россиянину?
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