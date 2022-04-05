Понаехали. Какие проблемы у россиян и белорусов, бежавших в Грузию
Завышают цены на жилье, не открывают счета в банках, не пускают в клубы и кафе - с чем столкнулись сейчас спасающиеся в Грузии от репрессий и войны граждане РФ и Беларуси - у DW.
Вторжение России в Украину спровоцировала новую волну эмиграции из РФ, а бюджетных вариантов отъезда оказалось немного. Грузия стала страной, куда сперва бежали от репрессий белорусы, а теперь туда потянулись и россияне. Проблема массовой эмиграции стала заметной в Грузии, об этом свидетельствуют не только разного рода бытовые инциденты, но и противоречивые комментарии местных властей.
Что говорит грузинская статистика
Национальная администрация туризма Грузии в середине марта обнародовала оптимистическую статистику: с начала года в страну прибыло более 165 тысяч иностранных гостей, и они потратили тут более 105 миллионов долларов. Но через неделю эти данные комментировал уже министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. Он привел цифры по состоянию на 16 марта, использовав выражение "после начала войны в Украине". По словам министра, с того момента в Грузию въехали более 30 тысяч граждан России, а выехали лишь 18 тысяч.
Итак, около 12 тысяч россиян остались в Грузии, и это, скорее всего, не туристы. Кроме того, выросло число лиц, прибывающих из Беларуси - с момента начала войны в Украине их въехало более 15 тысяч. Из самой Украины большого притока нет - всего 8700 человек, как и в прежние годы. Вокруг этих цифр разгорелись страсти. В местных СМИ, соцсетях и даже среди прохожих на улицах то и дело вспыхивают споры: кто-то считает оставшихся в Грузии россиян жертвами режима Путина, а кто-то - причиной будущей агрессии Москвы.
Дошло до того, что несколько человек с паспортами РФ без объяснения причин не впустили в культовый в грузинской столице клуб техно-музыки, а бар Deda Ena в одноименном популярном парке в центре города ввел с 4 апреля собственные "визы" для россиян - чтобы их обслужили в баре, им нужно заполнить анкету из 15 пунктов с осуждением Путина и признанием Крыма украинским.
Проблемы "понаехавших" в Грузию
Здесь целое нагромождение нарративов, констатирует Антон Михальчук, координатор в Грузии Free Russia Foundation (фонд занимается помощью россиянам, покинувшим страну по политическим мотивам. - Ред.). "Первое - Путин придет сюда освобождать этих русских. Второе - русские плохо влияют на экономику, так как снимут в банкоматах все евро и доллары, и курс рухнет. А еще русские виноваты в том, что жилье дорожает. И есть мнение, что русский беженец - это не беженец, а трус, не захотевший сопротивляться путинскому режиму", - перечисляет Михальчук.
Лев Михеев
Снять квартиру в Тбилиси действительно стало проблемой. Но она возникла еще до войны, отмечает белорусский активист Лев Михеев. Он покинул Беларусь полгода назад из-за политических преследований и за это время никакого негатива по отношению к себе не испытал. Что касается рынка недвижимости, то его, продолжает Михеев, накануне нового года разогрели крупные IT-фирмы, когда стали массово перемещать свои офисы из Минска в Тбилиси. Заботясь о безопасности сотрудников, эти компании готовы были платить две цены за местное жилье, ведь по западным меркам это небольшие деньги.
Проблемой, считает Михеев, также является и то, что за последний месяц в Грузию въехало огромное количество людей, а кто приехал первым, тот и снял дешевые квартиры, остальным остались варианты подороже. Однако Антон Михальчук с таким мнением не согласен. Россияне, уточняет он, столкнулись именно с проблемами, вызванными их гражданством. Нередки случаи, когда им отказывали в аренде жилья даже по цене вдвое дороже, узнав, что у них паспорт РФ. "С ними просто переставали вести разговор, их ассоциируют с войной", - указывает Антон Михальчук.
Эмоции зашкаливают
Глава НКО "Грузинский прогрессивный форум", экс-депутат парламента Димитри Цкитишвили полагает, что белорусы и россияне находятся в ситуации похожей, но все же разной. Грузинское общество гостеприимное, подчеркивает Цкитишвили, и очень эмоциональное. Когда Беларусь предоставила свою территорию для российских войск, это вызвало вспышку негатива к ней, и тогда, например, появились сообщения, что белорусам перестали открывать счета в грузинских банках. Но со временем, полагает он, все вернется в прежнее русло.
Димитри Цкитишвили
С россиянами ситуация сложнее. Для грузинского общества, продолжает экс-депутат, война в Украине - это дежавю, повторение 2008 года, когда Россия вторглась в Грузию. Кроме того, за последние четырнадцать лет накопился негатив от иногда вызывающего поведения российских туристов. Например, они приезжали и специально гуляли по улицам Тбилиси с георгиевскими ленточками, а ведь этот символ стал использоваться российскими властями именно после 2008 года. "Грузия поддерживает российских диссидентов, но ведь много и тех, кто просто приехал сюда из России уладить свои дела из-за санкций", - уверен Цкитишвили.
Открыть счет в банке ТВС для россиян и белорусов теперь стало намного сложнее
Его слова отчасти подтвердили трое представителей белорусской IT-индустрии, которые рассказали DW о проблемах с банками. Если раньше для открытия счета достаточно было паспорта, и через день приходила карточка MasterCard, то теперь, по их словам, это целое приключение.
В первом случае отделение крупнейшего банка TBC в центре Тбилиси просто не стало заниматься клиентом, узнав, что он из Беларуси. Однако филиал этого банка в другой части города счет открыл. Второй собеседник DW добавил, что в конце февраля после отказа TBC смог получить карточку от Bank of Georgia, правда, с опозданием в неделю и после обоснования открытия счета. В третьем случае, уже в марте, белорусу пришлось вообще поискать банк попроще и заполнить целый ряд анкет.
Экзистенциональный вопрос - что делать дальше
Что же касается россиян, то для многих из них происходящее сейчас в Тбилиси стало причиной подумать, куда ехать дальше, говорит Антон Михальчук. Они увидели на стенах надписи "русские - вон", им могли нахамить при общении, и многие стали опасаться, что здесь им не место. Тем не менее, продолжает Михальчук, на улицах здесь никто никого не бьет (по национальному признаку. - Ред.), и многие россияне остаются.
Антон Михальчук
Как выразился Михальчук, у россиян внутренний экзистенциональный вопрос - что делать дальше. Даже по официальным данным, из России уехало около 200 тысяч человек, волна эмиграции большая, но формировать сильную диаспору и на Южном Кавказе, и в Восточной Европе им очень сложно. "У россиян нет такой дружественной страны, которая принимала бы их. Российская внешняя политика за последние годы создала абсолютно критическую ситуацию восприятия россиян в мире, когда русские - это равно война", - посетовал Антон Михальчук.
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