 Как белорусы и россияне, бежавшие в Грузию, помогают Украине | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 14.03.2022

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Европа

Как белорусы и россияне, бежавшие в Грузию, помогают Украине

Пункты сбора гуманитарной помощи и медицинских средств для Украины появились по всему Тбилиси. Каким образом в этом процессе участвуют украинцы, белорусы и россияне, - у DW.

Гуманитарная помощь для Украины у парламента Грузии

Гуманитарная помощь для Украины у парламента Грузии

Первый импровизированный склад гуманитарной помощи стихийно возник в начале марта прямо у парламента Грузии. Тбилисцы приносят сюда кто что может и регулярно устраивают акции в поддержку Украины. Каждый вечер все собранное вывозит грузовик.

Параллельно появляются и пункты сбора помощи, где в большинстве своем работают волонтеры с белорусскими, украинскими и российскими паспортами. Интернациональные команды действуют сообща, несмотря на то, что в Грузии стали нарастать антироссийские и антибелорусские настроения.

Из чата - в волонтеры

белорусов, что сейчас живут в Грузии, есть уже несколько чатов в Telegram, и в них состоят тысячи человек", - рассказывает бывший минский предприниматель Игорь. Свою фамилию он просит не указывать, так как совсем недавно вынужден был покинуть Беларусь из-за угрозы ареста. Игорь осел в Тбилиси, где вместе с грузинским партнером организовал коворкинг для мастеров салонов красоты - бежавшие от преследования белорусы с нужными навыками могут здесь использовать оборудованные рабочие места.

граффити в Тбилиси - Russians go home

На фоне вторжения РФ в Украину в Грузии усилились антироссийские и антибелорусские настроения

Уже в первые сутки российского вторжения в Украину, 24 февраля, продолжает предприниматель, в чатах стала обсуждаться потребность в таком месте, куда белорусы смогли бы привозить медикаменты для украинской армии и одежду для беженцев. Тогда партнеры решили использовать свое помещение в том числе и под склад для гуманитарной помощи. Это было похоже на снежный ком, делится Игорь: "С основных чатов призыв перекочевал даже в узкие "мамкины чаты" и IT, и каждый считал своим долгом чем-то помочь".

Когда собранные в качестве гуманитарной помощи вещи заметили клиенты салона, среди которых было немало россиян и украинцев, они также стали нести кто что может, продолжает предприниматель. Так появился весьма внушительный груз, а что касается дальнейшей логистики, то ею занимались украинские бизнесмены. Они заказали чартерный рейс, и первый самолет с 40 тоннами на борту, свезенными со всего Тбилиси, уже улетел в Украину.

В поддержку друг друга

Тбилиси расположен в долине меж гор и вытянут более, чем на 30 километров. Поэтому новые пункты волонтерской помощи стали равномерно появляться в разных точках города. Всего их около десятка, а некоторые были организованы в местах, где раньше грузины и украинцы проводили акции солидарности с белорусами, рассказывает Елена Тризно. Ровно год назад она бежала от политического преследования из Светлогорска, и для нее, как и для многих ее соотечественников, "белорусским местом" стало Radio Café в центре города.

Елена Тризно

Елена Тризно

В августе прошлого года, в годовщину белорусских президентских выборов-2020, после которых в Минске начались массовые акции протеста, в этом месте Тбилиси организовывались белорусские вечеринки. Это стало возможным благодаря позиции одного из совладельцев Radio Café, украинца Сергея Билого, внимательно следившего за протестами в Беларуси и их жестоким подавлением.

Сейчас нижний этаж заведения отдан под сбор гуманитарной помощи. С первого дня войны Билый, по его словам, вывесил желто-синий флаг и разместил объявления о сборе помощи. Сразу же откликнулось огромное количество людей. Сперва, признается он, были опасения, что клиентов у кафе станет меньше, так как значительную их часть составляют туристы из России. Но на самом деле их поток ничуть не уменьшился, а в команде волонтеров, принимающих и сортирующих помощь, кроме украинцев и белорусов появился и человек с российским паспортом.

Сергей Билый

Сергей Билый

На фоне войны в Украине, продолжает Елена Тризно, среди граждан Грузии усилились антироссийские и частично антибелорусские настроения из-за предоставления Минском своей территории для российских войск. Участились случаи, когда гражданам этих стран не открывают счета в банках, отказывают в аренде жилья. Россияне участвуют в сборе помощи как отдельные лица либо вливаются в украинские волонтерские команды, свой специальный пункт сбора помощи они делать не стали.

Россияне помогают украинцам

В то же время команда россиян смогла организовать в Тбилиси высокотехнологичный сервис, который помогает эвакуации украинцев из зоны боевых действий. Корреспонденту DW удалось побывать в офисе инициативы "Помогаю уехать", в которой задействовано сразу более ста волонтеров из разных стран.

Егор Еремеев и Алина Музыченко

Егор Еремеев и Алина Музыченко

Руководитель отдела эвакуации Алина Музыченко в прошлом работала креативным продюсером в Москве и через fashion-проект (одежда как медиа) развивала с коллегами оппозиционную политическую повестку в России. Вокруг, поясняет она, было много художников, дизайнеров, людей творческих профессий, которые выходили на протесты в России. Они и помогли сейчас создать новый сервис.

Круглосуточно на прямой линии в телеграм-канале "Помогаю уехать" дежурят операторы, которые обрабатывают запросы от людей, находящихся на занятых российской армией территориях Украины. Волонтеры их верифицируют, продумывают маршрут для отъезда, связываются с владельцами транспорта и индивидуально выводят беженцев к границе с Евросоюзом. Сервисом, добавляет Музыченко, уже воспользовались около семи тысяч человек.

Ее коллега Егор Еремеев называет русское сообщество в Тбилиси очень неоднородным. Россияне, поясняет он, покидали родину волнами, и отсчет следует начинать с 2014 года, когда наблюдался массовый отъезд после аннексии Крыма. Следующим этапом стало закрытие полтора года назад Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. А теперь, по словам Еремеева, россияне перебираются в Грузию, чтобы не участвовать в войне против Украины. Среди партнеров "Помогаю уехать" есть и подобный сервис, содействующий гражданам РФ покинуть свою страну - в основном журналистам, гражданским активистам и политическим деятелям.

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    Автор: Николай Пермяков


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